Воля все ж не збирається блокувати заборонені російські сайти в Криму

"Дочка" Волі передумала блокувати ВКонтакте, Яндекс і mail.ru у Криму

Дочірнє підприємство компанії Воля ТОВ Телесвіт тимчасово заблокувало для своїх користувачів на території Севастополя доступ до ресурсів Яндекс, mail.ru і ВКонтакте.

У компанії відзначили, що зазначені сервіси в даний момент заблоковані, але найближчим часом будуть працювати, - повідомили в техпідтримці Волі, інформує ЕП.

На питання про те, чи працює провайдер Воля на території окупованого Криму, в техпідтримці відповіли: "Ні. Це представник компанії Воля ТОВ Телесвіт".

"Доступ справді був обмежений, але зараз ведуться роботи щодо розблокування даних сервісів", - зазначили у Волі.

Раніше повідомляли, що сьогодні, 31 травня, український телекомунікаційний провайдер Воля, що працює на території окупованого Криму, виконала указ Президента Петра Порошенка і заблокувала для своїх користувачів на території окупованого Севастополя доступ до ресурсів "Яндекс", "Майл" і "ВКонтакте".