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Воля все ж не збирається блокувати заборонені російські сайти в Криму

"Дочка" Волі передумала блокувати ВКонтакте, Яндекс і mail.ru у Криму
Дочірнє підприємство компанії Воля ТОВ Телесвіт тимчасово заблокувало для своїх користувачів на території Севастополя доступ до ресурсів Яндекс, mail.ru і ВКонтакте.
Воля все ж не збирається блокувати заборонені російські сайти в Криму Фото: rbc.ua

У компанії відзначили, що зазначені сервіси в даний момент заблоковані, але найближчим часом будуть працювати, - повідомили в техпідтримці Волі, інформує ЕП.

На питання про те, чи працює провайдер Воля на території окупованого Криму, в техпідтримці відповіли: "Ні. Це представник компанії Воля ТОВ Телесвіт".

"Доступ справді був обмежений, але зараз ведуться роботи щодо розблокування даних сервісів", - зазначили у Волі.

Раніше повідомляли, що  сьогодні, 31 травня, український телекомунікаційний провайдер Воля, що працює на території окупованого Криму, виконала указ Президента Петра Порошенка і заблокувала для своїх користувачів на території окупованого Севастополя доступ до ресурсів "Яндекс", "Майл" і "ВКонтакте".

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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичних осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.

Разом з тим, керівник служби з питань інформаційної безпеки Ради національної безпеки і оборони Валентин Петров заявив, що українців, які користуються російськими соціальними мережами в обхід блокування, не будуть переслідувати.

 

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31 05 2017 13:33
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