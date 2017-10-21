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ВООЗ призначила Роберта Мугабе послом доброї волі, правозахисники проти

Групи, які займаються розвитком охорони здоров'я і захистом прав людини, розкритикували рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) призначила президента Зімбабве Роберта Мугабе послом доброї волі.
ВООЗ призначила Роберта Мугабе послом доброї волі, правозахисники проти Фото: afp.com

20 жовтня глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявив, що призначення Мугабе допоможе "вплинути на його колег в регіоні", повідомляє Bloomberg. Одним з головних завдань для Мугабе була боротьба з незаразними хворобами (рак, хвороби серця, дихальної системи, діабет та інші).

Рішення було розкритиковано групами, які займаються розвитком охорони здоров'я і захистом прав людини.

"Корупція Мугабе, його кричуща нездатність управляти економікою зруйнувала систему охорони здоров'я в Зімбабве. Більш того, сам Мугабе лікується за кордоном", – заявив виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

Зазначимо, що Гебрейесус очолив ВООЗ в травні 2017 року. Він став першим африканцем на цій посаді. Роберт Мугабе ж є президентом Зімбабве з 1987 року, його неодноразово звинувачували в порушенні прав людини і придушенні політичної опозиції. З 2003 року Мугабе перебуває під санкціями США.

Посли доброї волі ВООЗ – це "відомі особистості зі світу мистецтва, літератури, розваг, спорту та інших сфер суспільного життя", які роблять внесок у "привернення уваги до проблем охорони здоров'я і їх вирішення". Послів призначають на два роки.

Нагадаємо, 93-річний президент Зімбабве Роберт Мугабе заявив, що не має наміру йти у відставку і похвалився добрим самопочуттям. Мугабе розпочав боротьбу за посаду президента на загальних виборах, що мають відбутися у 2018 році.

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21 10 2017 19:00
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