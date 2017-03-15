Вугільна блокада уже завдала значної шкоди Україні, - Гройсман
"Закликаю усіх, хто хоче заробити політичні дивіденди на цій ситуації - припинити будь-які спекуляції. Нам усім треба зосередитись на тому, як розвивати і відроджувати Україну. А тих, хто хоче цьому перешкодити, і так більш ніж достатньо", - написав Гройсман у Facebook.
На його думку, "вугільна блокада" уже завдала значної шкоди Україні.
Прем’єр-міністр нагадав, що він особисто та члени уряду не раз зверталися до її ініціаторів із закликом спільно протидіяти незаконному переміщенню товарів.
"Натомість останні дні показали, що вони обрали гірший шлях - шлях дестабілізації ситуації. Це неприпустимо. Вважаю, що врешті-решт усі в нашій країні мають навчитись дотримуватись закону, незалежно від своєї посади і статусу, наявності чи відсутності недоторканності. Вважаю, що правоохоронці діяли відповідно до норм чинного законодавства", - підкреслив Гройсман.
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
Бойовики прийняли таке рішення у відповідь на громадянське блокування трьох залізничних гілок на Донбасі.
Зазначимо, Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).
Відтак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що рішення про перекриття доріг, що ведуть на непідконтрольну територію Донбасу, буде реалізовано з 13:00 середи.
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