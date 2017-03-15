Вугільна блокада уже завдала значної шкоди Україні, - Гройсман

Прем'єр вважає, що усім потрідно зосередитись на тому, як розвивати і відроджувати Україну

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликає припинити спекуляції на темі "вугільної блокади", оскільки це шкодить країні.

"Закликаю усіх, хто хоче заробити політичні дивіденди на цій ситуації - припинити будь-які спекуляції. Нам усім треба зосередитись на тому, як розвивати і відроджувати Україну. А тих, хто хоче цьому перешкодити, і так більш ніж достатньо", - написав Гройсман у Facebook.

На його думку, "вугільна блокада" уже завдала значної шкоди Україні.

Прем’єр-міністр нагадав, що він особисто та члени уряду не раз зверталися до її ініціаторів із закликом спільно протидіяти незаконному переміщенню товарів.

"Натомість останні дні показали, що вони обрали гірший шлях - шлях дестабілізації ситуації. Це неприпустимо. Вважаю, що врешті-решт усі в нашій країні мають навчитись дотримуватись закону, незалежно від своєї посади і статусу, наявності чи відсутності недоторканності. Вважаю, що правоохоронці діяли відповідно до норм чинного законодавства", - підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".