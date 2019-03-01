Вибух в Магнітогорську: рятувальна операція завершена, знайдено тіла 39 загиблих

Пошуково-рятувальна операція в Магнітогорську завершена. Рятувальники дістали з-під завалів тіла 39 загиблих. 38 з них вдалося опізнати.

"39 тіл дістали, опізнали 38. МНС тут робити нічого. Роботу завершено", - повідомив у четвер перший замісник голови російського МНС Олександр Чупріян. За його словами, більше людей під завалами немає, інформує BBC.

У понеділок в Магнітогорську в одній з квартир 10-поверхового будинку стався вибух - ймовірно, побутового газу, - після чого один з під'їздів обвалився.

Протягом пошукової операції вдалося врятувати п'ятьох людей, зокрема 11-місячну дитину, яку терміново відправили до Москви на лікування.

Міністр охорони здоров'я Росії Вероніка Скворцова розповіла, що стан дитини залишається стабільно важким, але загрози її життю немає. Лікарі кажуть, що оперувати дитину поки що не планують.

Раніше російське МНС оприлюднило список мешканців будинку, в якому була зазначена уродженка Хмельницької області. Вона мешкала за цією адресою з 2003 року.

У четвер в українському МЗС повідомили, що жінка, про яку йде мова, не була громадянкою України.

"Особа, про яку медіа згадували як загиблу в Магнітогорську українку, була за походженням з України, але, за інформацією рідних, не громадянкою України", - зазначив заступник директора Департаменту консульської служби Василь Кирилич.

У ФСБ Росії кажуть, що вибух побутового газу - єдина версія подій, яку розглядає відомство. Водночас Слідчий комітет, який порушив за фактом обвалу кримінальну справу, заявив, що "розглядає всі можливі версії події".

Кримінальну справу порушили за статтею "вчинення смерті за необережністю двом і більше особам". Вона передбачає позбавлення волі на термін до двох років.

Раніше одне з місцевих ЗМІ повідомило про обшук в керуючій компанії, що обслуговує будинок, проте в Слідчому комітеті цю інформацію коментувати відмовились.

Фахівці МНС обстежили будинок і вирішили, що три його вцілілі під'їзди небезпечні для проживання. Наразі розглядають питання про їх демонтаж. Інші під'їзди визнані безпечними.

Нагадаємо, що вибух у будинку стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний.

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський у понеділок ввів режим надзвичайної ситуації на території регіону після вибуху газу в житловому будинку в Магнітогорську.

Також, у російському Магнітогорську поруч із будинком, у якому від вибуху газу обвалився під’їзд, вибухнула маршрутка, є загиблі. За даними поліції, вибух стався через несправність газового обладнення. Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що інцидент стався під час затримання ймовірних терористів.