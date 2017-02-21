Видобуток вугілля на територіях підконтрольних бойовикам зріс на 49% - Міненерго

Міністр енергетики Ігор Насалик розповів про заходи, які вживаються Кабінетом Міністрів із заміщення антрацитовой групи вугілля

Видобуток енергетичного і коксівного вугілля в Україні в січні 2017 року збільшився на 13,7% в порівнянні з січнем 2016 року.

Міненерго уточнює, що всього видобуток на українських шахтах становив 3,659 млн тонн, - пише liga.net з посиланням на Міненерговугілля.

При цьому державні шахти видобули 466,5 тис.тонн, що на 0,7% менше, ніж в січні 2016 року, а частка видобутку держшахт в загальному балансі становив 12,7%.

"Видобуток дефіцитних марок вугілля А (антрацит) і Т (тошак) на тимчасово непідконтрольних Україні територіях зріс на 49%, до 913,1 тис.тонн. "ДТЕК Ровенькиантрацит"збільшив видобуток на 59% - до 348,6 тис.тонн антрациту, а "ДТЕК Свердловантрацит" - на 36,7%, до 260 тис.тонн. На 49% зріс видобуток худого вугілля в компанії "ДТЕК Комсомолець Донбасу" - до 304,5 тис. тонн", - повідомляє Міненерго.

Крім того, міністр енергетики Ігор Насалик розповів про заходи, які вживаються Кабінетом Міністрів із заміщення антрацитовой групи вугілля.

Зокрема, за його словами, в травні 2016 року була розпочата програма переведення 2 і 5 енергоблоків Зміївської ТЕС на ПАТ "Центренерго" з антрацитовой групи вугілля на використання вугілля марок Г і ДГ.

"Ця програма буде завершена вже протягом II і III кварталів поточного року. Дана програма дає можливість замістити 1 млн тонн антрацитової групи", - сказав міністр.

У вересні 2017 року планується завершення проекту Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська. Ця програма дозволить додатково замістити 250 тис.тонн вугілля на місяць.

Насалик підсумував, що якщо зібрати всі проекти разом, то заміщення становитиме близько 3 млн тонн.

Нагадаємо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

Відтак Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.

Згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого.