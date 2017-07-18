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Wizz Air може забрати львівські маршрути Ryanair

Як відомо, Wizz Air оголосив про нові спеціальні тарифи для пасажирів, яких торкнулася ситуація зі скасуванням всіх рейсів Ryanair
Угорський лоукостер Wizz Air хоче забрати маршрути, за якими планував літати Ryanair.
Wizz Air може забрати львівські маршрути Ryanair Фото: rome.wantedineurope.com

Про це заявила гендиректор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська на прес-конференції міністра інфраструктури Володимира Омеляна, інформує mind.kiev.ua.

За її словами, коли Ryanair оголосив про те, що скасовує свій вихід на ринок України, Wizz Air поцікавився, чи може він зайняти дані маршрути, отримані Ryanair.

Відзначається, що Ryanair планував літати зі Львова по 7 напрямках - Краків, Вроцлав, Будапешт, Берлін, Ейндховен, Меммінген, Лондон-Станстед.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.

Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

Згодом ірландська лоу-кост-авіакомпанія призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.

Як відомо, Wizz Air оголосив про нові спеціальні тарифи - від EUR15 євро для пасажирів, яких торкнулася ситуація зі скасуванням всіх рейсів найбільшої авіакомпанії Європи - лоу-коста Ryanair з України.

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18 07 2017 15:07
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