Японія визнала нелегітимними "вибори" президента РФ в анексованому Криму
Про це заявив посол Японії в Україні, йдеться у повідомленні посольства.
"Японія не визнає незаконної анексії Криму Російською Федерацією у березні 2014 року, тому відповідно і не вважає дійсним проведення в Криму так званих президентських виборів РФ 18 березня 2018 року", — заявив посол.
Також посол підтвердив, що Японія підтримує територіальну цілісність та суверенітет України і не визнає спроби зміни статус-кво силовими методами.
Нагадаємо, в Європейському Союзі заявляють, що ЄС не визнає незаконну анексію Росією Криму, а тому не визнає і проведених там виборів російського президента.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко назвав незаконними вибори президента, які Росія провела у тому числі в окупованому нею Криму.
Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.
Раніше глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні наголосила, що ЄС не визнає вибори президента в окупованому Криму. Із відповідними заявами цими вихідними та в понеділок виступили чимало країн ЄС.
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