Японія визнала нелегітимними "вибори" президента РФ в анексованому Криму

Уряд Японії не визнає голосування в окупованому Росією Криму на «виборах» президента Російської Федерації, які відбулися 18 березня.

Про це заявив посол Японії в Україні, йдеться у повідомленні посольства.

"Японія не визнає незаконної анексії Криму Російською Федерацією у березні 2014 року, тому відповідно і не вважає дійсним проведення в Криму так званих президентських виборів РФ 18 березня 2018 року", — заявив посол.

Також посол підтвердив, що Японія підтримує територіальну цілісність та суверенітет України і не визнає спроби зміни статус-кво силовими методами.

Нагадаємо, в Європейському Союзі заявляють, що ЄС не визнає незаконну анексію Росією Криму, а тому не визнає і проведених там виборів російського президента.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко назвав незаконними вибори президента, які Росія провела у тому числі в окупованому нею Криму.

Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

Раніше глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні наголосила, що ЄС не визнає вибори президента в окупованому Криму. Із відповідними заявами цими вихідними та в понеділок виступили чимало країн ЄС.