Єфремова відпустили із тюремної "клітки" під час засідання суду
У четвер, суд задовольнив клопотання захисту екс-соратника Віктора Януковича, - повідомив адвокат Андрій Смірнов агентству "Інтерфакс-Україна".
"Для повноцінного здійснення захисту Олександр Єфремов у судовому засіданні буде перебувати поруч зі своїми адвокатами", – сказав захисник політика.
"Заради справедливості варто зазначити, що це перше подібне застосування практики ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини – ред.) в українських судах", – додав він.
Зазначимо, Старобільський районний суд Луганської області продовжив до 17 березня утримання під вартою колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.
Адвокат Олександр Мельников указав, що законодавство не дає можливості оскаржити таке рішення, прийняте в рамках підготовчого засідання.
Як повідомляв iPress.ua, екс-голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова конвоювали з СІЗО в Києві в Луганську область.
Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".
Нещодавно в Службі безпеки України розповіли про умови утримання Єфремова під вартою. СБУ спростувала інформацію адвокатів, які заявили в інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ, про нібито "нелюдські" умови перебування Олександра Єфремова в ізоляторі тимчасового утримання СБ України.
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