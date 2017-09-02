Єфремова відпустили із тюремної "клітки" під час засідання суду

Це перше подібне застосування практики ЄСПЛ в українських судах

Екс-голову фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова в Старобільському райсуді Луганської області звільнили з "камери" на період судового засідання.

У четвер, суд задовольнив клопотання захисту екс-соратника Віктора Януковича, - повідомив адвокат Андрій Смірнов агентству "Інтерфакс-Україна".

"Для повноцінного здійснення захисту Олександр Єфремов у судовому засіданні буде перебувати поруч зі своїми адвокатами", – сказав захисник політика.

"Заради справедливості варто зазначити, що це перше подібне застосування практики ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини – ред.) в українських судах", – додав він.

Зазначимо, Старобільський районний суд Луганської області продовжив до 17 березня утримання під вартою колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Адвокат Олександр Мельников указав, що законодавство не дає можливості оскаржити таке рішення, прийняте в рамках підготовчого засідання.

Як повідомляв iPress.ua, екс-голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова конвоювали з СІЗО в Києві в Луганську область.