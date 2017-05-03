ЄС і США можуть ввести санкції за незаконну "націоналізацію" на Донбасі, – Єлісєєв
Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Мова йде, насправді, про захоплення, я б навіть сказав, про рейдерство з російської сторони, з боку російських бойовиків. Звичайно, це рейдерство жодною з цивілізованих країн світу не буде визнане і ми вже сьогодні маємо чітку позицію і країн-членів ЄС і США про невизнання – це перший етап", – заявив Єлісєєв.
За його словами, другий етап – введення точкових санкцій проти тих власників і тих компаній, в тому числі російських, які можуть в перспективі стати власниками українських підприємств.
За його словами, російським бойовикам потрібно було сто разів подумати перед тим як робити цей крок.
Зазначимо, представник так званої "ЛНР" на переговорах у Мінську Владислав Дейнего заявив, що введення "зовнішнього управління" на підприємствах, які знаходяться на підконтрольних бойовикам територіях, не означає зміну їхнього власника.
Як повідомлялося раніше, всі контакти з українського боку з підприємствами, захопленими бойовиками в "ДНР/ЛНР" та на яких змінено менеджмент, буде припинено
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
2 березня Служба безпеки України виклала аудіозапис розмови ватажка ДНР Олександра Захарченка з громадянином РФ, під час якої обговорюється подальша доля "націоналізованих" українських підприємств.
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