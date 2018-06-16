ЄС наполягає: голодуючих в’язнів в Росії має терміново відвідати омбудсмен
"Ми вітаємо ініціативу уповноважених з прав людини України і Росії співпрацювати та відвідати 34 ув'язнених, які утримуються властями в іншій країні, включаючи нелегально анексований Кримський півострів. З огляду на голодування багатьох в’язнів, такі візити набувають особливої нагальності", - заявила заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич, повідомляє "Укрінформ".
Косьянчич вкотре наголосила, що Євросоюз закликає Росію звільнити усіх українських громадян, які протиправно утримуються, включаючи Олега Сенцова.
У п'ятницю уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову не пустили в колонію, де утримують українського політв'язня режисера Олега Сенцова у російському місті Лабитнангі.
Напередодні, 14 червня, представники російського омбудсмена запропонували Денісовій відвідати Сенцова тільки після 22 червня. У той же час вона заявила, що наполягатиме на відвіданні режисера найближчими днями.
Нагадаємо, що Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою звільнити українця Олега Сенцова та інших політв'язнів, яких утримують у Росії.
Як відомо, у Росії та окупованому Криму утримуються 64 українських політв'язні, звільнення яких вимагає Олег Сенцов.
Українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.
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