Євробачення-2017: обрано офіційний слоган та лого
За основу логотипу конкурсу взяли традиційне українське намисто, яке окрім прикраси вважається ще й оберегом.
Для його створення об'єдналися дві українські креативні агенції: Republique та Banda. Про це повідомляє UA:Перший.
За словами виконавчого директора Євробачення Йон Ола Санд, логотип "створює не лише відчуття історичності, але й сучасності – у зовнішньому вигляді та подачі".
Також він зазначив, що слоган цьогорічного конкурсу є доповненням минулого.
"Слоган "Celebrate Diversity" доповнює торішню тему "Come Together" (Єднаймося – укр.). У цьогорічному гаслі Євробачення є важливі для пісенного конкурсу цінності. "Celebrate Diversity" – про об’єднання Європи і країн поза її межами, громадяни яких зберуться разом, щоби вшанувати те, що нас поєднує і те, що відрізняє один від одного, робить нас унікальними. Також усіх поєднає гарна музика", - сказав він.
Нагадаємо, що півфінальні конкурси Євробачення-2017 в Києві пройдуть 9 та 11 травня, а фінал відбудеться 13 травня.
Нещодавно стало відомо, хто пройшов до півфіналу в національному відборі на пісенний конкурс Євробачення-2017.
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