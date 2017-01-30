Євробачення-2017: обрано офіційний слоган та лого

Слоганом пісенного конкурсу Євробачення-2017, який відбудеться у Києві, стала фраза "Celebrate Diversity", що означає "Шануймо розмаїття".

За основу логотипу конкурсу взяли традиційне українське намисто, яке окрім прикраси вважається ще й оберегом.

Для його створення об'єдналися дві українські креативні агенції: Republique та Banda. Про це повідомляє UA:Перший.

За словами виконавчого директора Євробачення Йон Ола Санд, логотип "створює не лише відчуття історичності, але й сучасності – у зовнішньому вигляді та подачі".

Також він зазначив, що слоган цьогорічного конкурсу є доповненням минулого.

"Слоган "Celebrate Diversity" доповнює торішню тему "Come Together" (Єднаймося – укр.). У цьогорічному гаслі Євробачення є важливі для пісенного конкурсу цінності. "Celebrate Diversity" – про об’єднання Європи і країн поза її межами, громадяни яких зберуться разом, щоби вшанувати те, що нас поєднує і те, що відрізняє один від одного, робить нас унікальними. Також усіх поєднає гарна музика", - сказав він.

Нагадаємо, що півфінальні конкурси Євробачення-2017 в Києві пройдуть 9 та 11 травня, а фінал відбудеться 13 травня.

Нещодавно стало відомо, хто пройшов до півфіналу в національному відборі на пісенний конкурс Євробачення-2017.