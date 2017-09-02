Єврокомісія погрожує фінансовими санкціями країнам, які відмовляються приймати біженців

Віце-президент Єврокомісії заявив, що несправедливо залишати Грецію та Італію наодинці з проблемою мігрантів

У Євросоюзі попередили, що з наступного місяця розглядатимуть покарання для держав-членів, якщо вони не прийматимуть за квотами прохачів притулку, які опинилися в Греції та Італії.

Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс розкритикував ЄС за те, що з Греції та Італії досі переселили лише 12 тисяч сирійських та інших біженців, тоді як планувалося розселити 160 тисяч осіб, повідомляє Euractiv.

Він сказав, що Брюссель все ще сподівається переконати незговірливі країни, але буде розглядати санкції, якщо не буде прогресу у цьому питанні до наступного звіту Єврокомісії в березні.

"Це найкращий момент, щоб розглянути інші варіанти, якщо вони необхідні. Комісія може почати процедури при порушення правил і ми, безумовно, розглянемо цей варіант", - сказав Тіммерманс.

Країни ЄС можуть потрапити під великі фінансові штрафи. Тіммерманс додав, що "вкрай несправедливо" залишати Грецію та Італію наодинці з проблемою мігрантів.

Прийому мігрантів особливо опираються країни Східної Європи, де є опір мусульманської імміграції. Угорщина і Словаччина взагалі запропонували платити "солідарні" внески замість того, щоб приймати мігрантів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Однак Американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.