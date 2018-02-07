З Тунісу вилетів літак з українськими туристами, які кілька діб не могли повернутися додому

З аеропорту Тунісу вилетів один з п’яти літаків, що має доставити додому українських туристів, які кілька діб не могли вилетіти з курорту.

Про це повідомив керівник департаменту консульського забезпечення міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"О 12:30 з Тунісу вилетів один з п‘яти літаків, що протягом 2-3 липня мали б перевезти українських туристів, які не змогли вчасно повернутися додому", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, в аеропорту в Тунісі близько 300 українських туристів не можуть вилетіти до України. З туристами зустрівся український консул.

У МЗС повідомили, що частина українських туристів зранку 30 червня все ж повернулися до України.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи ситуацію із затримкою вильоту українських туристів з Тунісу, заявив, що Міністерство економічного розвитку скасовуватиме ліцензії туроператорів, які не виконують свої зобов'язання.