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За блогера Барабошка внесли заставу 3 млн гривень

Ймовірно, його випустять із Лук'янівського СІЗО сьогодні ввечері
Блогера Олександра Барабошка, що фігурує в "справі Варченка", мають відпустити із Лук’янівського СІЗО сьогодні ввечері.
За блогера Барабошка внесли заставу 3 млн гривень Фото: strana.ua

Гроші застави за нього вже надійшли на рахунок Держказначейства.

"Застава за Олександра Барабошка внесена, підтверджена національним фінмоніторингом і державною судовою адміністрацією. Близько 15-16 години документи, що підтверджують внесення застави, будуть доставлені в СІЗО", - повідомив адвокат Барабошка Андрій Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

Після цього Барабошка мають відпустити з-під варти.

Раніше повідомлялося, що блогера взяли під варту до 29 січня з можливістю внесення застави в розмірі 3 млн гривень.

Олександра Барабошка разом із політтехнологом Володимиром Петровим та ще кількома людьми затримали в рамках "справи Варченка".

Тоді блогерові Барабошку повідомили про підозру у справі про нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки КПІ Наталії Бурейко.

Нагадаємо, що 7 листопада у фейсбуці студентки КПІ Наталії Бурейко з'явився пост про те, як вона познайомилася в Tinder з людиною, яка назвалася Варченком. Після того як вона відкинула пропозиції зайнятися сексом, їй нібито почали надходити погрози. Крім того, студентка отримала коробку з курячими лапками на підтвердження реальності погроз.

Пост активно поширили в українському сегменті інтернету, і як стверджує дівчина, її почали розшукувати невідомі люди, а її родичам - погрожувати кримінальною справою за неправдиві свідчення.

Вранці 8 листопада дівчина написала заяву в прокуратуру Києва з проханням розслідувати цю ситуацію. Вона залишила її у скриньці для звернень.

Увечері того самого дня Бурейко видалила свої повідомлення про конфлікт з Варченком і написала пост-вибачення, в якому вказала, що "не розібралася в ситуації і не усвідомлювала, що робить", і їй "дуже соромно".

Сам Варченко заявив, що це "жахлива інформаційна атака", спрямована проти його дружини Ольги Варченко, яка займає посаду першого заступника голови Державного бюро розслідувань.

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04 12 2018 16:59
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