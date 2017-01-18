За добу проросійські бойовики здійснили 61 обстріл по позиціях сил АТО
Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.
На Маріупольському напрямку з 82 мм мінометів сепаратисти вели вогонь по Чермалику, Водяному і Широкиному. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики били по Лебединському, Талаківці, Красногорівці, Водяному, Широкиному і Гнутовому, з озброєння БМП - по Березовому. По Широкиному вогонь вів снайпер.
На Луганському напрямку з 120 і 82 мм мінометів терористи обстріляли Троїцьке і Новоолександрівку. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики били по Валуйському, Станиці Луганській, Попасній. По Валуйському вогонь також вів снайпер.
На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Авдіївці, Опитному і Пісках.
Раніше iPress.ua повідомляв, що двоє українських військових були поранені під час антитерористичної операції 16 січня.
Нагадаємо, минулої доби двоє українських військовиків дістали поранення в зоні АТО, загиблих не було.
Загалом у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 41 обстріл позицій українських військ з боку бойовиків.
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