За добу проросійські бойовики здійснили 61 обстріл по позиціях сил АТО

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 61 разів відкривали вогонь, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з 82 мм мінометів сепаратисти вели вогонь по Чермалику, Водяному і Широкиному. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики били по Лебединському, Талаківці, Красногорівці, Водяному, Широкиному і Гнутовому, з озброєння БМП - по Березовому. По Широкиному вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку з 120 і 82 мм мінометів терористи обстріляли Троїцьке і Новоолександрівку. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики били по Валуйському, Станиці Луганській, Попасній. По Валуйському вогонь також вів снайпер.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Авдіївці, Опитному і Пісках.

Раніше iPress.ua повідомляв, що двоє українських військових були поранені під час антитерористичної операції 16 січня.