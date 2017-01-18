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За добу проросійські бойовики здійснили 61 обстріл по позиціях сил АТО

Терористи використовували важке озброєння
За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 61 разів відкривали вогонь, втрат серед українських військовослужбовців немає.
За добу проросійські бойовики здійснили 61 обстріл по позиціях сил АТО Фото: e-news.su

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з 82 мм мінометів сепаратисти вели вогонь по Чермалику, Водяному і Широкиному. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики били по Лебединському, Талаківці, Красногорівці, Водяному, Широкиному і Гнутовому, з озброєння БМП - по Березовому. По Широкиному вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку з 120 і 82 мм мінометів терористи обстріляли Троїцьке і Новоолександрівку. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики били по Валуйському, Станиці Луганській, Попасній. По Валуйському вогонь також вів снайпер.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Авдіївці, Опитному і Пісках.

Раніше iPress.ua  повідомляв, що двоє українських військових були поранені під час антитерористичної операції 16 січня.

Нагадаємо, минулої доби двоє українських військовиків дістали поранення в зоні АТО, загиблих не було.

Загалом у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 41 обстріл позицій українських військ з боку бойовиків.

 

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18 01 2017 07:17
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