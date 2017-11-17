Захарченко заявив про підготовку до обміну полоненими

Ватажок самоназваної "Донецької Народної Республіки" Олександр Захарченко доручив "омбудсмену ДНР" Дарині Морозової підготуватися до обміну полоненими з українською стороною.

"Ще вчора Олександр Захарченко після розмови з Володимиром Путіним віддав розпорядження омбудсмену ДНР Дарині Морозової підготуватися до обміну полоненими з українською стороною, уточнити списки на обмін і виконати всі необхідні заходи для його проведення", — повідомили "Интерфаксу" представники Захарченка.

Ватажок "ЛНР" доручив перевірити здоров'я українських заручників після дзвінка Путіна.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вперше обговорив з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким питання обміну полоненими.