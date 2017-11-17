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Захарченко заявив про підготовку до обміну полоненими

Ватажок "ЛНР" доручив перевірити здоров'я українських заручників після дзвінка Путіна
Ватажок самоназваної "Донецької Народної Республіки" Олександр Захарченко доручив "омбудсмену ДНР" Дарині Морозової підготуватися до обміну полоненими з українською стороною.
Захарченко заявив про підготовку до обміну полоненими Фото: EPA/UPG

"Ще вчора Олександр Захарченко після розмови з Володимиром Путіним віддав розпорядження омбудсмену ДНР Дарині Морозової підготуватися до обміну полоненими з українською стороною, уточнити списки на обмін і виконати всі необхідні заходи для його проведення", — повідомили "Интерфаксу" представники Захарченка. 

Ватажок "ЛНР" доручив перевірити здоров'я українських заручників після дзвінка Путіна.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вперше обговорив з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким питання обміну полоненими.

Раніше радник глави СБУ повідомив, що Україна готова обміняти 309 бойовиків на 87 українських заручників.

 
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17 11 2017 12:12
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