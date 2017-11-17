CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВатажок самоназваної "Донецької Народної Республіки" Олександр Захарченко доручив "омбудсмену ДНР" Дарині Морозової підготуватися до обміну полоненими з українською стороною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Захарченко заявив про підготовку до обміну полоненими
Ватажок "ЛНР" доручив перевірити здоров'я українських заручників після дзвінка Путіна
Фото: EPA/UPG
"Ще вчора Олександр Захарченко після розмови з Володимиром Путіним віддав розпорядження омбудсмену ДНР Дарині Морозової підготуватися до обміну полоненими з українською стороною, уточнити списки на обмін і виконати всі необхідні заходи для його проведення", — повідомили "Интерфаксу" представники Захарченка.
Ватажок "ЛНР" доручив перевірити здоров'я українських заручників після дзвінка Путіна.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вперше обговорив з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким питання обміну полоненими.
Раніше радник глави СБУ повідомив, що Україна готова обміняти 309 бойовиків на 87 українських заручників.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 11 2017 12:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа