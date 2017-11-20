Затриманому в Білорусі директору заводу інкримінують дачу хабара, - посол
"Я відразу ж зв'язався з колегами з білоруського МЗС. На жаль, вони не володіли якою-небудь інформацією. Не надали інформацію і в КДБ", — повідомив посол України в Білорусі Ігор Кизим виданню TUT.BY.
За його словами, про затримання Скиби йому стало відомо в суботу, 18 листопада.
"Ми направили ноту з вимогою пояснити, за що був затриманий громадянин України, і що йому інкримінують. Ми також зажадали допустити до затриманого консула і родичів", — додав посол.
За інформацією посла України, директору українського заводу інкримінують дачу хабара.
Нагадаємо, у Білорусі зник ще один громадянин України - білоруські спецслужби затримали керівника підприємства ПАТ "Завод обважнювачів" (м. Костянтинівка Донецької обл).
Раніше в Білорусі затримали власного кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка.
Міністерство закордонних справ Білорусі у п'ятницю, 17 листопада, не прокоментувало інформацію про затримання у республіці кореспондента "UA: Українське радіо" Павла Шаройка.
Затриманого в Білорусі українського журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка відвідав український консул.
7-го вересня, МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб перебуває в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).
Жовтневий районний суд Краснодара (Росія) продовжив утримання під вартою Павла Гриба до 4 січня 2018 року. Йому інкримінують "підготовку теракту у школі".
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