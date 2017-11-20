У Білорусі затримали ще одного українця

У Білорусі зник ще один громадянин України - білоруські спецслужби затримали керівника підприємства ПАТ "Завод обважнювачів" (м. Костянтинівка Донецької обл).

Про це йдеться в листі на ім'я посла України в Білорусі Ігоря Кизима від 16 листопада, повідомляє LB.ua.

Так, у зверненні, підписаному в. о голови правління цього заводу О. Козьменком, стверджується, що директор ПАТ "Завод обважнювачів" Скиба Олександр Сергійович (7 травня 1978 року народження) прибув до Мінська 15 листопада у відрядження на переговори з ВАТ "Мінський тракторний завод", з яким в українського підприємства існує договір про постачання продукції, яка використовується в ливарному виробництві білоруського заводу.

За інформацією видання, Скиба вилетів з Києва до Мінська рейсом 15 листопада о 14:20 і прибув туди о 16:15 того ж дня за місцевим часом. Пізніше він вийшов на зв'язок о 19:20 і повідомив, що збирається повертатися додому цього ж дня.

Проте наступного разу на зв'язок О. Скиба вийшов вже вранці: він зателефонував дружині з чужого білоруського номера і повідомив, що його затримали співробітники КДБ Білорусі.

"Намагаючись дізнатися долю нашого співробітника я звернувся по телефону, знайденому в мережі Інтернет, до оперативного чергового Управління КДБ Білорусі в Мінську із запитом про затримання нашого співробітника. Чоловік, який представився заступником оперативного чергового, підтвердив мені факт тримання нашого співробітника в цьому закладі", - йдеться в листі.

При цьому представник КДБ Білорусі не повідомив обставин і мети затримання, пообіцявши передзвонити якщо виникне така необхідність.

Нагадаємо, в Білорусі затримали власного кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка.

Міністерство закордонних справ Білорусі у п'ятницю, 17 листопада, не прокоментувало інформацію про затримання у республіці кореспондента "UA: Українське радіо" Павла Шаройка.

Затриманого в Білорусі українського журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка відвідав український консул.

7-го вересня, МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб перебуває в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).

Жовтневий районний суд Краснодара (Росія) продовжив утримання під вартою Павла Гриба до 4 січня 2018 року. Йому інкримінують "підготовку теракту у школі".