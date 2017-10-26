Затриманих ФСБ українських прикордонників перевели до московського СІЗО

Двох українських прикордонників Сумського загону, які зникли під час моніторингу кордону з Росією, перевели в Москву в СІЗО №2 в Лефортово.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.

Також видання назвало імена прикордонників – це Ігор Дзюбак та Богдан Марцонь.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявили, що офіційної інформації від РФ про переведення українських прикордонників з Брянська до Москви немає.

"Станом на 26 жовтня дозволу російської сторони на зустріч з консулом не одержано, що є грубим порушенням консульської конвенції між РФ і Україною від 1993 року", – додав начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Нагадаємо, що 4 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще о 20:00 напередодні.

Російська сторона підтвердила затримання двох українських прикордонників.

6 жовтня у Держприкордонслужбі України повідомили, що до затриманих не допускають українського консула.