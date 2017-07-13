З'явилися свідки, які підтверджують невинуватість нацгвардійця Марківа

Сторона захисту за сприяння українських дипломатів в Італії продовжує готувати матеріали, щоб довести невинуватість затриманого військовослужбовця

Захист офіцера Національної гвардії Віталія Марківа, затриманого в Італії за звинуваченням у вбивстві журналіста Андреа Роккеллі, проситиме суд дозволити допит свідків в Україні.

"Ми будемо просити суддю надати дозвіл на спеціальну юридичну процедуру міжнародного права, яка дозволить допит свідків в Україні. Це є одна з технічно-юридичних проблем справи", - пояснив адвокат, повідомляє Радіо Свобода.

У той же час, і, посилаючись на конфіденційність розслідування, адвокат не уточнив, чи вже готовий перелік свідків в Україні.

За словами делла Валле, попередній допит у справі Марківа призначено на понеділок, 17 липня.

На цьому засіданні, уточнив захисник, ще не буде розглядатися питання про вибір запобіжного заходу для Марківа.

"Ми заявимо про невинуватість затриманого. Це буде попередній допит, щоб зрозуміти, як розвивалися події", - додав делла Валле.

За словами адвоката делла Валле, сторона захисту за сприяння українських дипломатів в Італії продовжує готувати матеріали, щоб довести невинуватість затриманого військовослужбовця. Італійський правник зауважив, що справа його підзахисного - надзвичайно складна, бо йдеться про факти трирічної давнини за умов складної міжнародної ситуації.

Окрім того, запит на дозвіл бути присутніми під час допиту 17 липня подали представники генерального консульства України в Мілані, але вони передбачають, що їх не допустять, зважаючи на закритий порядок слухання.

Нагадаємо, поліція Італії затримала Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа.