Ахметов будує під Києвом маєток площею понад 12 тисяч м² за гроші від "Роттердам+", - Bihus.info
Площа маєтку - 12 112 м², він розташований за 35 км від Києва, повідомляє Bihus.info.
"20 га лісу, за парканом штучні озера з містком, кілька будинків, у центрі - велетенський симетричний палац. Кілька гаражів, альтанки, фігурні доріжки. Будівництво ще не завершено, на території працює техніка, стоять вагончики й будматеріали", - йдеться в сюжеті.
Журналісти зазначають, що офіційно земля й нерухомість, на якій будується Ахметов, власність його компанії "Мета-Капітал", а за документами, це реабілітаційно-оздоровчий комплекс.
Нагадаємо, що 8 серпня НАБУ оголосило про підозру шістьом особам у завданні державі збитків на 18,87 мільярда гривень через формулу "Роттердам+". Серед обвинувачених — колишнє керівництво НКРЕКП та менеджери "ДТЕК" Рината Ахметова.
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