Акції оборонних компаній Європи зросли після повномасштабного вторгнення росії в Україну – WSJ

Справа не лише у війні в Україні, або в тому, що в Ізраїлі також розпочалася війна. Вирішальним фактором став ізоляціонізм США.

Європа — це не те місце, куди американські інвестори зазвичай звертаються в пошуках зростання, але оборонний сектор сьогодні є дещо гнітючим винятком. Після років відносної невідомості акції таких компаній, як німецької Rheinmetall зросли на 3,28% зросли; і шведської Saab, коли росія вторглася в Україну у 2022 році. Минулого літа, коли Україна досягла значного прогресу на полі бою, було затишшя, але цієї зими вони знову злетіли вгору. Акції Rheinmetall зросли майже на 60% з початку року.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Справа не лише у війні в Україні, або в тому, що в Ізраїлі також розпочалася війна. Вирішальним фактором став ізоляціонізм США.

Після енергетичної незалежності 2022 року в європейських столицях тепер говорять про безпекову незалежність. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила минулого місяця в інтерв'ю, що країни-члени ЄС, за прогнозами, витратять 350 мільярдів євро на оборону цього року.

Компанії також зміцнили довіру інвесторів. Минулого місяця компанія Saab дала рекомендації щодо зростання прибутку в середньому на 15% щорічно до 2027 року — це значне зростання порівняно з попередньою метою в 10%.

Обидві компанії (Rheinmetall та Saab) рано отримали вигоду від збільшення військових витрат, оскільки вони продають багато боєприпасів — снарядів, ракет і ракетних снарядів. Це продукти "раннього циклу", тому що військовим потрібно купувати їх заздалегідь, каже Саш Туса, аналітик з питань аерокосмічної та оборонної промисловості компанії Agency Partners, що займається дослідженням фондового ринку.

Такі фірми, як італійська Leonardo, яка минулого тижня оприлюднила плани подвоїти грошові потоки до 2028 року, лише починають відчувати зростання замовлень. Leonardo виробляє гелікоптери, радари, оборонну електроніку тощо.

Однією з привабливих рис сектору для інвесторів є те, що в ньому працюють високоякісні компанії. Зброя — це спеціалізована продукція, де якість має більше значення, ніж ціна, а бар'єри для входу на ринок високі, що робить цей бізнес стабільно прибутковим за умови високого попиту.

"Європейські оборонні запаси можна розглядати як засіб захисту від геополітичних ризиків, подібно до золота", — пише видання.

Раніше повідомлялось, що Rheinmetall хоче побудувати щонайменше чотири збройові заводи в Україні.