Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Акції оборонних компаній Європи зросли після повномасштабного вторгнення росії в Україну – WSJ

18 березня 2024, 17:59
Акції оборонних компаній Європи зросли після повномасштабного вторгнення росії в Україну – WSJ
Фото: з вільного доступу
Справа не лише у війні в Україні, або в тому, що в Ізраїлі також розпочалася війна. Вирішальним фактором став ізоляціонізм США.

Європа — це не те місце, куди американські інвестори зазвичай звертаються в пошуках зростання, але оборонний сектор сьогодні є дещо гнітючим винятком. Після років відносної невідомості акції таких компаній, як німецької Rheinmetall зросли на 3,28% зросли; і шведської Saab, коли росія вторглася в Україну у 2022 році. Минулого літа, коли Україна досягла значного прогресу на полі бою, було затишшя, але цієї зими вони знову злетіли вгору. Акції Rheinmetall зросли майже на 60% з початку року.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Справа не лише у війні в Україні, або в тому, що в Ізраїлі також розпочалася війна. Вирішальним фактором став ізоляціонізм США.

Після енергетичної незалежності 2022 року в європейських столицях тепер говорять про безпекову незалежність. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила минулого місяця в інтерв'ю, що країни-члени ЄС, за прогнозами, витратять 350 мільярдів євро на оборону цього року.

Компанії також зміцнили довіру інвесторів. Минулого місяця компанія Saab дала рекомендації щодо зростання прибутку в середньому на 15% щорічно до 2027 року — це значне зростання порівняно з попередньою метою в 10%.

Обидві компанії (Rheinmetall  та Saab) рано отримали вигоду від збільшення військових витрат, оскільки вони продають багато боєприпасів — снарядів, ракет і ракетних снарядів. Це продукти "раннього циклу", тому що військовим потрібно купувати їх заздалегідь, каже Саш Туса, аналітик з питань аерокосмічної та оборонної промисловості компанії Agency Partners, що займається дослідженням фондового ринку.

Такі фірми, як італійська Leonardo, яка минулого тижня оприлюднила плани подвоїти грошові потоки до 2028 року, лише починають відчувати зростання замовлень. Leonardo виробляє гелікоптери, радари, оборонну електроніку тощо.

Однією з привабливих рис сектору для інвесторів є те, що в ньому працюють високоякісні компанії. Зброя — це спеціалізована продукція, де якість має більше значення, ніж ціна, а бар'єри для входу на ринок високі, що робить цей бізнес стабільно прибутковим за умови високого попиту. 

"Європейські оборонні запаси можна розглядати як засіб захисту від геополітичних ризиків, подібно до золота", — пише видання.

Раніше повідомлялось, що Rheinmetall хоче побудувати щонайменше чотири збройові заводи в Україні.

оборонне виробництвоЄвропавійна

Останні матеріали

Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Політика
Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 березня 2024, 15:29
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Політика
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 березня 2024, 11:44
Веймарський трикутник. Макрон нормалізує ідею про можливість відправки європейських військ в Україну – Філліпс О'Брайен
Політика
Веймарський трикутник. Макрон нормалізує ідею про можливість відправки європейських військ в Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 березня 2024, 06:18
Хліб та Видовища
"Переломний момент: бомба і Холодна війна". Серіал Netflix запитує, чи не відновив путін Холодну війну, або чи закінчувалася вона взагалі – Rolling Stone
Переклад iPress – 15 березня 2024, 15:23
Ці
Політика
Ці "вибори" не дадуть старт жодним змінам у росії. Але поразка путіна в Україні – може –Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 15 березня 2024, 12:03
Дональд Трамп є загрозою для національної безпеки США. І проблема не в тім, що він невіглас – Том Ніколс
Політика
Дональд Трамп є загрозою для національної безпеки США. І проблема не в тім, що він невіглас – Том Ніколс
Переклад iPress – 15 березня 2024, 09:04
Як Чехія допомогла зупинити путіна. В Україні почали закінчуватися боєприпаси, бо саме цього хотів Трамп – Девід Екс
Політика
Як Чехія допомогла зупинити путіна. В Україні почали закінчуватися боєприпаси, бо саме цього хотів Трамп – Девід Екс
Переклад iPress – 14 березня 2024, 16:31
Оборонна стратегія – найкращий план для України у протистоянні з росією у 2024 році. То чому ж обговорюється контрнаступ? – Мік Раян
Політика
Оборонна стратегія – найкращий план для України у протистоянні з росією у 2024 році. То чому ж обговорюється контрнаступ? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 березня 2024, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється