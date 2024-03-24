Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія застерігає путіна не використовувати теракт у москві для посилення війни проти України

24 березня 2024, 13:17
Британія застерігає путіна не використовувати теракт у москві для посилення війни проти України
Скріншот
російського президента звинуватили у "відчайдушній" спробі пов'язати теракт з Києвом.

У Великій Британії застерегли лідера кремля владіміра путіна від використання теракту у Підмосков’ї як приводу для посилення війни проти України.

Про це заявило джерело з питань безпеки в британському уряді, що обіймає високу посаду, газеті The Telegraph.

путін у суботу заявив, нібито для підозрюваних у теракті підготували "вікно" для переходу кордону з Україною.

"Відчайдушне прагнення путіна перекласти все це на Україну не є дивним, оскільки він намагається ще більше обдурити російський народ, роблячи вигляд, що в росії немає інакомислення", – заявив співрозмовник видання. 

"Він (путін) не повинен використовувати цей вигаданий зв'язок як будь-яке виправдання для інтенсифікації своєї незаконної війни в Україні", – додало джерело.

Алісія Кернс, голова Комітету у закордонних справах Палати громад, зазначила, що російські медіа-канали поширили фейкові відеозаписи з українськими посадовцями, намагаючись звинуватити Україну і надати путіну привід для подальших звірств.

"Немає жодних ознак будь-якого зв'язку (теракту) з Україною, а також жодних достовірних підстав припускати їхню причетність", – сказала Кернс.

Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад, у якому загинули щонайменше 133 людини. Україна заперечувала свою причетність до атаки. 

Нагадаємо, теракт через який загинуло щонайменше 115 осіб, став найбільшим актом тероризму в москві після інциденту із захопленням заручників на мюзиклі "Норд-Ост", коли загинуло щонайменше 170 осіб, включно з нападниками. Коментатори російських державних ЗМІ припустили, що в цьому може бути винен Київ, але Україна заперечує свою причетність, називаючи це операцією кремля під чужим прапором. 

ПутінтерактвійнаБританія

Останні матеріали

Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Політика
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Переклад iPress – 22 березня 2024, 14:28
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 березня 2024, 08:32
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Політика
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Переклад iPress – 21 березня 2024, 22:57
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Політика
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Переклад iPress – 21 березня 2024, 15:20
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Переклад iPress – 21 березня 2024, 12:19
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
Технології
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
21 березня 2024, 09:45
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Політика
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Переклад iPress – 21 березня 2024, 08:07
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Політика
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2024, 16:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється