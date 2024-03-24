Британія застерігає путіна не використовувати теракт у москві для посилення війни проти України

російського президента звинуватили у "відчайдушній" спробі пов'язати теракт з Києвом.

У Великій Британії застерегли лідера кремля владіміра путіна від використання теракту у Підмосков’ї як приводу для посилення війни проти України.

Про це заявило джерело з питань безпеки в британському уряді, що обіймає високу посаду, газеті The Telegraph.

путін у суботу заявив, нібито для підозрюваних у теракті підготували "вікно" для переходу кордону з Україною.

"Відчайдушне прагнення путіна перекласти все це на Україну не є дивним, оскільки він намагається ще більше обдурити російський народ, роблячи вигляд, що в росії немає інакомислення", – заявив співрозмовник видання.

"Він (путін) не повинен використовувати цей вигаданий зв'язок як будь-яке виправдання для інтенсифікації своєї незаконної війни в Україні", – додало джерело.

Алісія Кернс, голова Комітету у закордонних справах Палати громад, зазначила, що російські медіа-канали поширили фейкові відеозаписи з українськими посадовцями, намагаючись звинуватити Україну і надати путіну привід для подальших звірств.

"Немає жодних ознак будь-якого зв'язку (теракту) з Україною, а також жодних достовірних підстав припускати їхню причетність", – сказала Кернс.

Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад, у якому загинули щонайменше 133 людини. Україна заперечувала свою причетність до атаки.

Нагадаємо, теракт через який загинуло щонайменше 115 осіб, став найбільшим актом тероризму в москві після інциденту із захопленням заручників на мюзиклі "Норд-Ост", коли загинуло щонайменше 170 осіб, включно з нападниками. Коментатори російських державних ЗМІ припустили, що в цьому може бути винен Київ, але Україна заперечує свою причетність, називаючи це операцією кремля під чужим прапором.