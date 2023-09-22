Дуда не вірить у те, що суперечка щодо зерна суттєво вплине на польсько-українські відносини

Він підкреслив, що допомога поляків і польських підприємців Україні – це "великий капітал між нашими країнами.

Президент Польщі Анджей Дуда не вірить у те, що суперечка щодо імпорту агропродукції суттєво вплине на відносини між Варшавою і Києвом.

Про це він сказав під час виступу на Конгресі спільного майбутнього за відновлення України у Познані, повідомляє PAP.

"Для мене співпраця з Україною і її підтримка мають історичний вимір. Це не просто якась подія", – зазначив Дуда.

Він підкреслив, що допомога поляків і польських підприємців Україні – це "великий капітал між нашими країнами і народами", який не може зруйнувати юридична суперечка.

"Я не сумніваюсь, що суперечка щодо поставок зерна є лише фрагментом всіх польсько-українських відносин. І я не вірю, що в нормальних умовах він може суттєво на них вплинути. Це просто питання, яке ми маємо між собою вирішити", – додав польський президент.

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила не продовжувати обмеження щодо ввезення сільськогосподарської продукції з України на територію п’яти держав ЄС. Однак Уряди трьох країн: Польщі, Словаччини та Угорщини оголосили, що в односторонньому порядку продовжать заборону на імпорт з України низки продовольчих товарів.

Україна заявила, що буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.

Згодом, Словаччина та Україна домовилися про систему торгівлі зерном, що дозволить зняти заборону.