Джамала у 2014 виступала в РФ на новорічному корпоративі. Представник співачки пояснив ситуацію
ТаблоID звернувся по коментар до піар-директора Джамали, Дениса Козловського.
"До нас вже неодноразово зверталися по коментарі з цього приводу. Я особисто коментував це ще 2 роки тому", - зазначив він.
"Джамала двічі виступала в Росії у 2014 році, один раз в Москві і один раз в Сочі. У нас всередині команди була дискусія - що нам робити з уже підтвердженими концертами: скасовувати, пославшись на умови, що змінилися обставини, або виконати зобов'язання перед організаторами", - розповів представник Джамали.
"Джамала вважала, що це форс-мажор, і ми повинні відмовитися. Менеджмент, і я в тому числі, вважали, що ми маємо виконати зобов'язання, тому що ані організатори, ані замовники, ані слухачі не винні в подіях, що відбуваються", - зауважив Козловський.
"У результаті було прийнято рішення відпрацювати підтверджені концерти і нові пропозиції не приймати. Це і були наші останні виступи в РФ. Після 31-го грудня 2014-го року Джамала не давала ані публічних, ані приватних концертів і не брала участі в фестивалях на території Росії", - підсумував Денис.
Джамала дійсно виступала у Сочі 31-го грудня 2014-го року, але, за словами Козловського, це був її останній виступ на території Росії
Нагадаємо, що співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на "Євробачення − 2019", заявила, що на неї чинять тиск та намагаються змусити відмовитися представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.
Нагадаємо, що у контракті з "Суспільним" є вимога не гастролювати в Росії. MARUV має сьогодні, 25 лютого, вирішити, укладати цей контракт чи ні.
Додамо, Суспільне мовлення, яке обирає представника України на пісенному конкурсі Євробачення, попри перемогу в національному відборі співачки MARUV, ще не ухвалило остаточного рішення.
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