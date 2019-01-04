Фінансовий ринок позитивно відреагував на вибори, бо до другого туру не пройшла Тимошенко, - інвестбанкір

На фінансовому ринку не спостерігається паніки серед інвесторів за підсумками першого туру виборів президента, бо до другого туру не пройшла Юлія Тимошенко, з якою пов'язують найбільші ризики майбутньої співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Інвестори наразі не бачать значних ризиків співпраці Зеленського з МВФ та вірять, що він продовжить виконувати чинну кредитну програму фонду з Україною, повідомив спеціаліст відділу боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса. Про це інформує "Громадське" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"Ринок може лишатися позитивним, поки він не побачить та не відчує зворотного (в словах та діях Зеленського щодо співпраці з МВФ - ред.)", - повідомив банкір.

Він вважає, що позиції, які безпосередньо призначає президент (міністри закордонних справ та оборони), не є важливими для ринку, тому вибір Зеленського не спровокує зростання відсоткових ставок за українським державним боргом. Однак підвищити рівень ризику та ставки може, наприклад, заява про зміну голови Національного банку.

Він також зазначив, що ключові ризики іноземні інвестори вбачали у виборі Юлії Тимошенко, яка неодноразово критикувала вимоги МВФ, зокрема щодо цін на газ в Україні, тому наразі ситуація на фінансових ринках стабільна.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.

Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що вибори президента України 31 березня відбулися і пройшли без системних порушень.

Центральна виборча комісія на 10:00 опрацювала понад 60% протоколів в електронному вигляді.