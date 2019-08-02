Франція пішла на компроміс з Німеччиною та погодилась на будівництво "Північного потоку-2", - ЗМІ

У презентованому Францією та Німеччиною проекті йдеться, що європейські правила мають поширюватись не на всі морські газопроводи, які прокладають у водах країн-членів ЄС, а лише на ті, які починаються у країні ЄС. "Північний потік-2" починається у Росії, тому Третій енергопакет на нього, у разі ухвалення цього проекту, не пошириться

Франція та Німеччина презентували альтернативний законопроект щодо поправок до енергетичних законів ЄС, у яких запропонували м'якші вимоги до морських газопроводів. Ухвалення цього проекту дозволить Росії безперешкодно закінчити "Північний потік-2".

Відповідний проект закону презентували у Європарламенті 8 лютого, інформує France24.

Нагадаємо, що за даними німецьких ЗМІ через неузгодженість щодо "Північного потоку-2" президент Франції Еммануель Макрон скасував спільний виступ з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Також німецьких ЗМІ повідомляли, що Франція збирається підтримати внесену Румунією резолюцію, яка ускладнить будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Відповідне рішення винесла на голосування ЄС Румунія, яка наразі головує у ЄС. Попередні країни, що головували в ЄС — Австрія та Болгарія — виступали проти цього, адже підтримують будівництво російських газопроводів в обхід України. Так само підтримує будівництво "Північного потоку-2" Німеччина.

Зазначимо, що мова йде про ухвалення рішення Європарламенту про поширення дії Третього енергопакета ЄС на російські газопроводи. Ця директива передбачає відділення функцій постачання газу від його видобутку.

Тобто, у разі його ухвалення, Росія мусила б дозволити постачати газ через свої морські газопроводи іншим постачальникам та втратила б контроль над ними. У разі відмови проводити таку реформу, європейським країнам заборонили б купувати російський газ, що постачається російськими газопроводами.

Раніше повідомлялось, що Газпром збудував уже 600 кілометрів "Північного потоку-2" та завершив роботи у територіальних водах Німеччини.

Наразі Газпром отримав дозволи на будівництво "Північного потоку-2" у майже всіх країнах, через води та територію яких планують прокладати трубопровід, зокрема у Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Водночас, єдиною країною, яка поки не надала Газпрому дозвіл на спорудження газопроводу є Данія.

12 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує спорудження "Північного потоку-2". Також 12 грудня у Конгресі США ухвалили резолюцію проти завершення будівництва "Північного потоку-2".

Північний потік - 2 - російський газопровід, який будує компанія Nord Stream 2 AG. Єдиним акціонером останньої є "Газпром". Довжина газопроводу становитиме 1,2 тис. км, а загальна потужність з уже наявним Північним потоком - 55 млрд куб. м газу. Північний потік проляже дном Балтійського моря до німецького міста Грайфсвальд.

Потивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.

Раніше, президент США Дональд Трамп на саміті НАТО жорстко розкритикував Німеччину через підтримку газопроводу "Північний потік-2" і заявив, що через залежність від поставок російського газу країна стає "заручницею Росії".