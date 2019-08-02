Франція пішла на компроміс з Німеччиною та погодилась на будівництво "Північного потоку-2", - ЗМІ
Відповідний проект закону презентували у Європарламенті 8 лютого, інформує France24.
Нагадаємо, що за даними німецьких ЗМІ через неузгодженість щодо "Північного потоку-2" президент Франції Еммануель Макрон скасував спільний виступ з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.
Також німецьких ЗМІ повідомляли, що Франція збирається підтримати внесену Румунією резолюцію, яка ускладнить будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".
Відповідне рішення винесла на голосування ЄС Румунія, яка наразі головує у ЄС. Попередні країни, що головували в ЄС — Австрія та Болгарія — виступали проти цього, адже підтримують будівництво російських газопроводів в обхід України. Так само підтримує будівництво "Північного потоку-2" Німеччина.
Зазначимо, що мова йде про ухвалення рішення Європарламенту про поширення дії Третього енергопакета ЄС на російські газопроводи. Ця директива передбачає відділення функцій постачання газу від його видобутку.
Тобто, у разі його ухвалення, Росія мусила б дозволити постачати газ через свої морські газопроводи іншим постачальникам та втратила б контроль над ними. У разі відмови проводити таку реформу, європейським країнам заборонили б купувати російський газ, що постачається російськими газопроводами.
Раніше повідомлялось, що Газпром збудував уже 600 кілометрів "Північного потоку-2" та завершив роботи у територіальних водах Німеччини.
Наразі Газпром отримав дозволи на будівництво "Північного потоку-2" у майже всіх країнах, через води та територію яких планують прокладати трубопровід, зокрема у Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Водночас, єдиною країною, яка поки не надала Газпрому дозвіл на спорудження газопроводу є Данія.
12 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує спорудження "Північного потоку-2". Також 12 грудня у Конгресі США ухвалили резолюцію проти завершення будівництва "Північного потоку-2".
Північний потік - 2 - російський газопровід, який будує компанія Nord Stream 2 AG. Єдиним акціонером останньої є "Газпром". Довжина газопроводу становитиме 1,2 тис. км, а загальна потужність з уже наявним Північним потоком - 55 млрд куб. м газу. Північний потік проляже дном Балтійського моря до німецького міста Грайфсвальд.
Потивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.
Раніше, президент США Дональд Трамп на саміті НАТО жорстко розкритикував Німеччину через підтримку газопроводу "Північний потік-2" і заявив, що через залежність від поставок російського газу країна стає "заручницею Росії".
Водночас, канцлер ФРН Ангела Меркель наголосила, що її країна є повністю незалежною у своєму політичному виборі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?