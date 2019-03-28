Глава Укроборонпрому Букін не вступав у змову з "партнерами Гладковського", - голова ТСК

Очільник концерну Укроборонпром Павло Букін не вступав у змову з фігурантами справи щодо розкрадань в оборонці — Андрієм Рогозою та Віталієм Жуковим, заявив глава тимчасової слідчої комісії парламенту, депутат від "Блоку Петра Порошенка" Іван Вінник.

"На останньому засіданні ТСК ми прийняли рішення і я звернувся до генпрокурора Юрія Луценка до матеріалів експертиз з телефонів фігурантів - Жукова та Рогози, аби з’ясувати питання, яке найбільше турбувало українське суспільство - чи дійсно фігурує в цих оборутках перше керівництво Укроборонпрому, зокрема керівник концерну Павло Букін", - сказав Вінник під час засідання ТСК 28 березня, інформує Громадське.

За його словами, члени ТСК ознайомилися з результатами експертизи, порівнявши слайди розслідування Bihus.Info з реальними текстами розмов.

"Можемо констатувати: та інформація, що була подана творчим об’єднанням Bihus.Info, яка надала розслідуванню необхідний суспільний резонанс, а саме переписка між Букіним та Жуковим, насправді не міститься в експертизі. Дійсно, в месенджері WhatsApp переписка відбувалася, але геть не по дискусії з приводу вартості, корупції, доларів, євро, тощо. Жуков набивався на зустріч з керівником Укроборонпрому, а Букін його відверто ігнорував. Останній допис від імені Букіна стосується того, що "ми не готові поки що зустрічатися", а Жуков йому відповідає: "Ви мене ігноруєте", - розповів глава ТСК.

Вінник заявив, що на цьому треба "підводити риску".

"І будемо звертатися до українських журналістів досить обережно робити висновки по тих розслідуваннях, які вони роблять. Водночас ми дякуємо, тому що питання непрозорості управління концерну Укроборонпром було загострене на належний державний рівень", - резюмував він.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.