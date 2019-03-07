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Кандидат у депутати, ексзаступник генпрокурора Кузьмін не жив останні п'ять років в Україні, – ГПУ

ГПУ продовжує розслідування щодо колишнього заступника та першого заступника генпрокурора
Кандидат у народні депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя", ексзаступник генерального прокурора часів Януковича Ренат Кузьмін в останні п’ять років не проживав безперервно на території України.
Кандидат у депутати, ексзаступник генпрокурора Кузьмін не жив останні п Ренат Кузьмін. Фото: segodnya.ua

ГПУ продовжує розслідування щодо Кузьміна. Колишнього заступника та першого заступника генпрокурора, заступника секретаря РНБО підозрюють у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Це передбачає позбавленні волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна, повідомляє Генеральна прокуратура України.

"Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити фактичне місце перебування Р.Кузьміна на території України не виявилося можливим. Натомість постановами заступника Генпрокурора підозрюваного оголошено в розшук, проведення якого доручено Національній поліції та СБУ. За даними правоохоронних органів, Р. Кузьмін з метою уникнення кримінальної відповідальності міг переховуватися від органів досудового розслідування не тільки на тимчасово окупованій території АР Крим, а й на території Російської Федерації", – повідомили в ГПУ.

Ренат Кузьмін був заступником генерального прокурора з 2010 до 2013 року та заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони у 2013-2014 роках.

На дострокових парламентських виборах 2019 року – кандидат у народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" (35 номер у списку).

Нагадаємо, глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков написав листа главі ЦВК Тетяні Сліпачук. У звернення міністр просить переглянути реєстрацію у кандидати в народні депутати Андрія Клюєва, екс-главу Адміністрації президента за часів Віктора Януковича.

2 липня на Майдані незалежності в Києві влаштували акцію протесту проти реєстрації кандидатами в депутати відеоблогера Анатолія Шарія та голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва.

Напередодні український волонтер Роман Сініцин закликав виходити на Майдан о 20:00 проти реєстрації кандидатами в депутати блогера Анатолія Шарія та екс-голову адміністрації АП часів Януковича Андрія Клюєва. 

Нагадаємо, що ЦВК прийняла рішення зареєструвати екс-главу Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом в народні депутати по мажоритарному округу № 46 в Донецькій області.

Також був зареєстрований блогер Анатолій Шарій у виборчому списку політичної сили Партія Шарія.

У ЦВК натомість кажуть, що зареєстрували кандидатом у депутати колишнього "регіонала" і екс-главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва через рішення суду.

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03 07 2019 15:37
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