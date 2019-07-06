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Князєв: Поліцейський, якого підозрюють у вбивстві хлопчика "чомусь тричі" уникнув ротації на Донбас

Поліцейський, якого підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому, тричі уникнув обов’язкової ротації в зону операції Об’єднаних сил на Донбасі
Сергій Князєв розповів, що за його наказом тих поліцейських, що не пройшли атестацію, але поновилися через суд, відправляють на ротацію в зону проведення ООС.
Князєв: Поліцейський, якого підозрюють у вбивстві хлопчика "чомусь тричі" уникнув ротації на Донбас Фото: mil.gov.ua
Однак підозрюваний у вбивстві хлопчика тричі "чомусь уникнув" направлення на Донбас, йдеться в "Громадське".
 
"І саме в травні місяці поточного року, коли треба було йому їхати, він приніс лікарняний на дату виїзду. До речі, видану в цій самій районній лікарні (Переяслав-Хмельницького — ред.), де померла дитина (насправді Кирило помер у лікарні в Києві — ред.)", — сказав голова Нацполіції.
 

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.

Голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяслав-Хмельницькому.
 
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07 06 2019 10:28
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