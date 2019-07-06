Князєв: Поліцейський, якого підозрюють у вбивстві хлопчика "чомусь тричі" уникнув ротації на Донбас

"І саме в травні місяці поточного року, коли треба було йому їхати, він приніс лікарняний на дату виїзду. До речі, видану в цій самій районній лікарні (Переяслав-Хмельницького — ред.), де померла дитина (насправді Кирило помер у лікарні в Києві — ред.)", — сказав голова Нацполіції.

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.