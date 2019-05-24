Нацбанк оскаржив обидва рішення Окружного адмінсуду щодо "ПриватБанку"

Національний банк України 24 травня подав апеляційні скарги на два рішення Окружного адміністративного суду Києва з "ПриватБанку".

Відзначають, що НБУ подав скарги на рішення суду від 18 квітня у справі № 826/7432/17 за позовом Ігоря Коломойського про скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участю держави та на рішення у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку - кіпрської компанії Тріантал Інвестментс ЛТД - про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із "ПриватБанком" осіб, повідомляє LB.ua.

"Тому за станом на сьогодні зазначені судові рішення не набули чинності і не мають ніяких правових наслідків. Водночас Нацбанк хотів би звернути увагу на окремі доводи суду, які послужили підставою для прийняття цих оскаржуваних судових рішень, з якими погодитися неможливо", - йдеться в повідомленні НБУ.

Про оскарження націоналізації "ПриватБанку":

1. Окружний адміністративний суд Києва повністю проігнорував:

а) виявлення Нацбанком потреби ПриватБанку в докапіталізації;

б) невиконання ПриватБанком і його акціонерами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим програми фінансового оздоровлення щодо докапіталізації банку, що і стало підставою для зарахування банку до категорії неплатоспроможних.

Водночас суд зробив помилкові висновки, що підставою для прийняття рішення були лише доповідні записки структурних підрозділів НБУ, що не відповідає дійсності.

2. Окружний адмінсуд неправильно застосував норми матеріального права щодо сутності кредитних ризиків і формування резервів під них і дійшов помилкового висновку, що кредитні ризики розраховуються банками винятково за кредитними договорами, за якими є прострочення виконання, а у всіх інших випадках резерви за активними операціями взагалі не повинні формуватися! Крім того, суд не зміг дати визначення поняттю "активна операція", прирівнявши його до поняття "невиконана операція".

Про скасування рішення про визначення пов'язаних із "ПриватБанком" осіб:

1. Рішення Нацбанку не порушує прав компанії Тріантал Інвестментс, адже вона як акціонер банку була визнана пов'язаною з "ПриватБанком" особою рішенням правління цього ж банку ще за часів колишніх власників, тому відсутнє порушене право, як підстава для позову, з метою захисту якого виникла суперечка. Тому суд повинен був відмовити в позові.

2. Суд порушив предметну юрисдикцію, вказавши про порушення прав колишнього власника акцій "ПриватБанку" як про підставу для звернення з позовом, але в такому випадку справа повинна розглядатися судом господарської юрисдикції, а не адміністративної.

3. Суд дійшов помилкового висновку, що рішення про визначення осіб пов'язаними з банком було підставою для визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним і для подальшого продажу акцій банку державі, що не відповідає дійсності і є абсурдним, оскільки рішення про зарахування ПриватБанку до категорії неплатоспроможних було прийнято в зв'язку з відсутністю у нього капіталу, про що зазначено в самому рішенні правління НБУ.

4. Суд дійшов помилкового висновку, що комісія Національного банку з питань визначення пов'язаних осіб нібито не мала права приймати рішення про визначення осіб пов'язаними з банком оскільки такі повноваження НБУ не вказані в законі "Про Національний банк України". Однак згідно зі ст. 52 закону "Про банки і банківську діяльність" саме Нацбанк має право визначати осіб пов'язаними з банком, а правління НБУ, згідно зі ст. 7, 14, 15 закону "Про Національний банк України", організувало виконання такої функції через створення вищевказаної комісії, яка безпосередньо забезпечує її виконання в межах і в порядку встановлених правлінням НБУ. Жоден інший державний орган, крім Національного банку, не наділений правом на визначення осіб пов'язаними з банками.

Окружний адміністративний суд Києва два роки вивчав позов Ігоря Коломойського проти НБУ, Кабміну, ФГВФО і НКЦБФР, щоб 18 квітня вирішити: націоналізація "ПриватБанку" була незаконною, а його перехід у державну власність - недійсним.

НБУ готовий оскаржувати всі програні позови у справі про законність націоналізації.

23 травня стало відомо, що ПриватБанк подав позов проти Ігоря Коломойського до суду у США.