"Перед Кадировим вибачився, а перед українцями - ні?": кіборг з ДАПу голодує з вимогами до Зеленського
Ідеться також про жарти щодо "України як акторки з німецьких фільмів про дорослих".
"Це пряма образа моєї країни назвати її порноакторкою", - говорить кіборг на відео.
Воронін вимагає вибачитися за використання імені поета Василя Голобородька, під яким Зеленський грає у серіалі "Слуга народу", а також пройти тестувння у волонтерській антидопінговій організації VADA.
"Я вважаю, що це соромно: перед Кадировим вибачився, а перед українцями - ні?" - запитує на відео Воронін, нагадуючи, що студія вибачилася за жарти перед президентом Чечні Рамзаном Кадировим.
"Якщо мав страх вибачитися перед Кадировим, то май сміливість вибачитися перед українським народом", - додав кіборг.
Це не перша людина, яка вимагає в Зеленського вибачитися за його жарти.
Нагадаємо, у вересні 2016 року у фестивалі в Юрмалі під час виступу "95-го кварталу" Володимир Зеленський порівняв Україну з "актрисою з німецьких фільмів для дорослих, що готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку".
Жарт радниця кандидата в президенти з правових питань Ірина Венедіктова, назвала невдалим, але лише жартом.
Пізніше сам Зеленський заявив, що жарт стосується влади, а не країни в цілому.
Ввечері 3 квітня Володимир Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати з Петром Порошенком, але на НСК "Олімпійський". При цьому Зеленський в якості однієї з умов назвав необхідність здачі кандидатами аналізів на наркотики і алкоголь.
Аналіз крові Зеленський здав у "Eurolab", яку очолює його прихильник. Він показав відсутність у його організмі наркотичних речовин.
При публікації результатів Зеленський оприлюднив документ, на якому датою здачі аналізу значилося 2 квітня, а трохи пізніше - з датою 5 квітня.
Лаборант, який безпосередньо брав аналізи, так само пов'язаний із Зеленським, він знімався в серіалі "Свати.
Раніше, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко оприлюднила відеозвернення, у якому закликала кандидата у президенти Володимира Зеленського вибачитись за образу дітей із синдромом Дауна у серіалі "Слуга народу".
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