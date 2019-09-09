Переговори про наступний обмін з Росією ведуться, але вони потребують "тиші", - Денісова
"Перемовини ведуться щодо наступних звільнень наших громадян, які знаходяться в РФ та тимчасово окупованому Криму", - сказала вона в ефірі програми "Нині вже", повідомляє "Громадське".
Щодо конкретних прізвищ в’язнів, яких можуть обміняти, Денісова говорити відмовилась.
"Якщо хочеш щось зробити, то про це треба помовчати", - наголосила омбудсмен.
Нагадаємо, що 7 вересня відбувся великий обмін полонених. З російського полону повернулися 35 українців. Серед них - 24 моряки, яких РФ захопила в Керченській протоці, режисер Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух та інші, чиї прізвища кілька років поспіль звучали майже на всіх міжнародних зустрічах як прізвища політв'язнів.
Однак, незважаючи на масштабний обмін, у Росії та на окупованих нею територіях залишаються за ґратами ще понад 110 українців. Зокрема - кримський активіст Олексій Чірній, засуджений у справі так званих "українських диверсантів" Андрій Захтей, обвинувачений у шпигунстві Валентин Виговський. Також російська влада не припиняє переслідування кримських татар.
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