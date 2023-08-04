Пшениця в світі подорожчала після атаки на Новоросійський порт – Bloomberg

Однак ціни на пшеницю залишаються низькими.

Ф'ючерси на пшеницю на торгах в Азії почали зростати після того, як російська влада закрила порт Новоросійськ для морського руху, що стало результатом атаки українського безпілотника.

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час торгів в Азії ціни зросли на 2,6%. Раніше стало відомо, що Каспійський трубопровідний консорціум оголосив про зупинення, додавши, що завантаження нафти на пришвартовані танкери триває, а інфраструктуру КТК не було пошкоджено. Порт також використовується для відвантаження зерна, добрив і вугілля.

Нагадаємо, що атака росіян внутрішнього порту України через річку Дунай викликала зростання світових цін на продовольство, оскільки це нова перешкода для експортувату українського зерно.

Водночас попри зростання в п’ятницю ціни на пшеницю цього тижня впали майже на 10%, а в четвер були найнижчими за майже два місяці.

У п’ятницю, 4 серпня, близько п'ятої години ранку в Новоросійську пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки. Зокрема, повідомлення було таким: «У Мисхако у Новоросійську стрілянина, вибухи у воді. Ймовірно, йде атака морських дронів».

Атака на корабель МВС рф в порту Новоросійська була здійснена в рамках спільної операції ЗБУ з ВМС України.