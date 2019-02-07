Країни, які підтримують Україну в ПАРЄ очікують на публічну заяву Зеленського

Країни антипутінської коаліції в ПАРЄ чекають на заяви шостого президента України про те, що курс української делегації буде незмінним

Gостійний член української делегації Борислав Береза зазначив oj, потрібно, щоб українська делегація провела консультації разом з президентом, представниками МЗС та з парламентом.

"У мене є припущення: президент не розуміє, чим займається ПАРЄ", - вважає постійний член української делегації Борислав Береза, йдеться в Texty.org.

"Наші партнери, які разом з нами вийшли з останньої сесії, чекають від президента Зеленського, партія якого лідирує на виборах, офіційного публічної заяви про те, що майбутній курс делегації України в ПАРЄ буде незмінним. Тоді вони готові підтримувати нас далі і об'єднатися з нами в розробці формату співпраці з Парламентською Асамблеєю ", - заявив Береза.

"Після цього ми повинні виробити загальний формат для того, як далі працювати з ПАРЄ. Крім того, треба зупинити і відкликати запрошення для моніторингової місії ПАРЄ, там будуть і росіяни. І крім того, ПАРЄ вже не має морального права контролювати, що відбувається у нас на виборах, після того, як вони пішли на поводу у країни-агресора, країни-окупанта. Нам не потрібні російські спостерігачі на виборах ", - сказав Борислав Береза.

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення, яким зняла обмеження прав делегації Росії попри порушення цієї країною принципів Ради Європи. "За" проголосували 116 депутатів, 52 – "проти", 15 утрималися.

У знак протесту сім країн, що утворили антипутінську коаліцію, вчинили демарш. Україна, Грузія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина оприлюднили заяву, у якій підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, "суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту".

Делегації повернулися додому, щоб консультуватися зі своїми парламентами і урядами про спільні дії в Асамблеї на наступних сесіях.

Народний депутат, заступник члена Постійної делегації в ПАРЄ Борислав Береза переконаний: Україні вкрай необхідно використовувати цей міжнародний майданчик.

"Резолюції ПАРЄ є обов’язковими для країн-членів Ради Європи. Це (ПАРЄ) – місце, де формується європейська політика, вона формується на рівні делегацій, депутатів, спілкування в кулуарах. Наприклад, коли Данія не дала дозвіл на будівництво газогону Росією, це стало результатом роботи на двох рівнях: в ПАРЄ та ОБСЄ. Дуже часто кулуарне спілкування дає можливість Україні просувати свій порядок денний", - пояснює депутат.

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