Спецпрокурор Мюллер, який розслідував російське втручання у вибори США, йде з посади

Він повертається до приватного життя

Спецпрокурор Роберт Мюллер, якому у 2017 році довірили розслідування щодо ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори 2016-го, закриває офіс спецпрокурора та йде зі своєї посади.

"Важливо, аби розслідування говорило саме за себе", - сказав Мюллер під час свого першого за два роки публічного звернення, інформує Hromadske.

Він додав, що не хоче давати інші коментарі, крім тих, що у висновках розслідування.

"Достатніх доказів для звинувачення у ширшій змові не було", - заявив Мюллер.

Раніше повідомлялося, що спецпрокурор США Роберт Мюллер незадоволений тим, як генеральний прокурор Вільям Бар описав у звіті про результати розслідування російського втручання в американські вибори у 2016 році ключові моменти цієї справи.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки президента Дональда Трампа із Росією.

Мюллер не знайшов доказів змови президента Дональда Трампа із Росією.

Також, Дональд Трамп заявив про свою перемогу і реабілітацію після публікації розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо змови його команди з Росією перед президентськими виборами в США у 2016 році.

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