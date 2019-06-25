Суд розглянув апеляцію на арешт поліцейського у справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова

Київський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу на арешт працівника патрульної поліції Володимира Петровця, підозрюваного в убивстві 5-річного Кирила Тлявова

Рішення Голосіївського районного суду Києва про утримання під вартою без права внесення застави залишилося без змін, інформує LB.ua.

Інформації про апеляцію іншого підозрюваного у вбивстві, Івана Приходька, на цей момент немає.

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.