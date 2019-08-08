Сутички у Киргизстані: 35 людей постраждали, один загиблий

У сутичках біля резиденції експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва постраждали 36 осіб, одна людина померла.

Один спецназівець був відправлений на операцію, але під час реанімації помер, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я країни, інформує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що 7 серпня у селищі Кой-Таш у Киргизстані спецназ взяв штурмом резиденцію колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, якого звинувачують у корупції та інших злочинах, експрезиденту загрожує довічне ув'язнення.

Але згодом прихильники ексглави держави відбили резиденцію і звільнили Атамбаєва.

Спецназ Державного комітету нацбезпеки не зміг затримати колишнього президента в його резиденції, згодом стало відомо, що співробітники правоохоронних органів Киргизстану залишають селище, де мешкає Атамбаєв.

Алмазбек Атамбаєв — президент Киргизстану у 2011-2017 роках. У червні 2019-го парламент позбавив його недоторканості, тож тепер йому загрожує довічне ув’язнення за звинуваченнями у корупції. За версією спеціальної депутатської комісії, експрезидент причетний до корупційних схем при модернізації ТЕЦ Бішкеку, що призвело до аварії на об’єкті у 2018 році; незаконного привласнення земель, а також звільненню кримінального авторитету Азіза Батукаєва.

Генпрокуратура підтримала більшість звинувачень — у корупції, незаконному збагаченні, заволодінні земельною ділянкою, звільненні кримінального авторитету та інших корупційних діяннях.

Правоохоронці неодноразово викликали Атамбаєва на допит, однак той не з’являвся.

Наступником Атамбаєва став Сооронбай Жеенбеков. Спершу в них були дружні стосунки — експрезидент усіляко підтримував кандидатуру свого однопартійця на пост глави держави. Однак згодом давні друзі розсварилися. Як розповіли киргизькі журналісти Громадському, точні причини цьому невідомі, проте це сталося після того, як новий президент Жеенбеков оголосив війну корупції та розкритикував боротьбу з нею за минулої влади.