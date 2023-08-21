У Данії заявили, що F-16 Україна може використовувати лише на своїй території

Це умова їх постачання на озброєння Повітряних сил ЗСУ.

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен розповів, що Україна зможе використовувати західні винищувачі F-16 лише на своїй території.

Про це повідомляє агенство Reuters.

"Ми передаємо зброю за умови, що її буде використано для витіснення ворога з території України. І не більше. Такі умови - чи то танки, винищувачі, чи щось ще", - сказав міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 20 серпня з робочим візитом відвідав Нідерланди та Данію. За підсумками переговорів з тамтешніми лідерами він повідомив, що країни зобов'язалися передати Україні F-16. 42 західні винищувачі надійдуть на озброєння Повітряних сил ЗСУ від Амстердаму та 19 від Копенгагена одразу після закінчення навчань для українських пілотів. Вони, до речі, вже почалися.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що F-16 здатні кардинально змінити ситуацію на фронті, адже "перевага в повітрі - це ключ до успіху на землі".

Ігнат також розповів, що кількість російських літаків у повітрі може постійно змінюватися. На момент повномасштабного вторгнення довкола України було 750 літальних апаратів - винищувачів та гелікоптерів.

"Може бути більше винищувачів, більше техніки. А-50, Іл-22, маса безпілотників на лінії розмежування. росія на сьогодні має величезне угруповування авіаційне, - сказав речник Повітряних сил. - Їх є багато, а от в повітряному просторі близько до лінії фронту перебуває не так багато. В цьому немає потреби, а саме підіймати всю авіацію та завдавати ударів. Просто питання в тому, скільки в них є засобів для завдання ударів".