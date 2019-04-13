У Нідерландах лікар репродуктивної клініки виявився батьком 49 дітей

Голландський лікар, якого обвинувачували у використанні власної сперми для осіменіння пацієнтів, був визнаний батьком 49 дітей.

Це стало відомо з аналізу ДНК, інформує BBC.

Аналіз довів, що лікар Ян Карбаат запліднював власною спермою пацієнток у своїй клініці в Биджорпі.

Судова справа відносно Карбаата тягнулася з 2017 року. Сам лікар помер два роки тому у віці 89 років.

“Після 11-річних пошуків я можу продовжити своє життя. Я радий, що у мене нарешті з'явилася ясність”, - сказав один з дітей на ім'я Джої.

Перед своєю смертю в 2017 році Карбаат зізнався, що використовував власний біоматеріал для запліднення своїх пацієнтів, називаючи себе "піонером в області запліднення".

Його клініка була закрита в 2009 році через численні порушення.