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У Нідерландах лікар репродуктивної клініки виявився батьком 49 дітей

Лікар Ян Карбаат запліднив 49 жінок
Голландський лікар, якого обвинувачували у використанні власної сперми для осіменіння пацієнтів, був визнаний батьком 49 дітей.
У Нідерландах лікар репродуктивної клініки виявився батьком 49 дітей Фото: yak-prosto.com

Це стало відомо з аналізу ДНК, інформує BBC.

Аналіз довів, що лікар Ян Карбаат запліднював власною спермою пацієнток у своїй клініці в Биджорпі.

Судова справа відносно Карбаата тягнулася з 2017 року. Сам лікар помер два роки тому у віці 89 років.

“Після 11-річних пошуків я можу продовжити своє життя. Я радий, що у мене нарешті з'явилася ясність”, - сказав один з дітей на ім'я Джої.  

Перед своєю смертю в 2017 році Карбаат зізнався, що використовував власний біоматеріал для запліднення своїх пацієнтів, називаючи себе "піонером в області запліднення".

Його клініка була закрита в 2009 році через численні порушення.

Нагадаємо, що у Небрасці 61-річна жінка стала сурогатною матір’ю для подружжя свого сина та його чоловіка.

 

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13 04 2019 16:17
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