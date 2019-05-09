У Нідерландах прокоментували звільнення Цемаха

У міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що колишній бойовик угруповання "ДНР" Володимир Цемах, якого 5 вересня звільнив з-під варти український суд, є "цікавою для слідства людиною".

"Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно. Хотілося б, що він залишався в Україні, щоб ми могли з ним поговорити. Це не означає, що розслідування справи MH17 буде зупинене, воно триватиме. Але нам шкода, якщо ми не зможемо з ним поговорити", - заявила речниця міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) Брехтьє ван де Мосдейк, інформує "Радіо Свобода".

Коментуючи рішення суду, вона додала: "Це рішення України, рішення українського суду, тому я не можу його коментувати".

Брехтьє ван де Мосдейк відмовилася відповісти на питання про те, чи намагалися слідчі JIT допитати Цемаха після того, як його на окупованій частині Донбасу затримали українські спецслужби.

Нагадаємо, що Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха, який може бути причетний до знищення малайзійського авіалайнера в небі над Донбасом у липні 2014 року.

Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Наприкінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

"Боїнг" рейсу МН17 упав у Донецькій області 17 липня 2014 року, на борту перебували 298 осіб, усі вони загинули. Розслідування встановило, що літак упав унаслідок влучення ракети, що її випустили з установки "Бук". Пізніше міжнародна слідча група встановила приналежність "Бука" російської військової частини і відновила його маршрут з Росії в Донецьку область, на підконтрольну бойовикам територію, і назад.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Вони будуть оголошені в міжнародний розшук за статтями 168 і 289 Кримінального кодексу Нідерландів. Вестербеке раніше повідомив, що процес стосовно них почнеться 9 березня 2020 року в суді Гааги. "Є версія, що хотіли збити військовий літак, а не пасажирський. Навіть якщо план був такий, ми все одно будемо переслідувати їх за катастрофу МН17", - підкреслив Вестербеке.