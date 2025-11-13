У ЄС занепокоєні корупційним скандалом в Україні – Politico

Угорщина вже закликала припинити фінансувати Україну через високий рівень корупції.

Корупційний скандал в енергетичному секторі України викликав занепокоєння в ЄС: там побоюються, що противники Києва "використовуватимуть це на повну".

Про це повідомляє Politico.

Такий розвиток подій є "тривожним і політично токсичним", сказав виданню один європейський дипломат,

"Ті, хто виступає проти України, будуть використовувати це на повну", — зазначив дипломат, маючи на увазі, зокрема, уряд Угорщини на чолі з прем'єром Віктором Орбаном.

Водночас дипломат додав, що цей епізод лише підкреслює, чому верховенство права та боротьба з корупцією є основою вступу до ЄС.

Будапешт, як припустив дипломат, стверджуватиме, що корупційний скандал виправдовує блокування першого переговорного кластера для України щодо фундаментальних питань, але насправді все навпаки.

"Відкриття цього кластера дало б нам можливість контролювати прогрес України", — сказав він.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос торкнеться теми корупційного скандалу, коли відкриватиме сьогоднішню інвестиційну конференцію ЄС-Україна у Варшаві. Зокрема, у своїй промові Кос, як очікується, назве боротьбу з корупцією "одним із найважливіших і найскладніших викликів у всіх країнах-кандидатах". Кос стверджуватиме, що сам факт проведення розслідування свідчить про те, що антикорупційні інституції України працюють, а негайна політична реакція Києва є "обнадійливим знаком".

Попри незручність ситуації, корупційний скандал не повинен зірвати переговори про репараційний кредит ЄС для України, заявляла журналістам у середу, 12 листопада, міністр фінансів Фінляндії Ріікка Пурра.

"Корупція є проблемою в Україні, але вони вживають заходів для боротьби з нею. Я не бачу в цьому випадку проблеми для просування репараційного кредиту", — зазначила вона.

На сьогоднішній зустрічі міністрів фінансів країн ЄС Єврокомісія закликатиме тиснути на Бельгію, щоб країна підтримала репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів.

Тим часом в Угорщині вже відреагували на корупційний скандал. Глава МЗС країни Петер Сіярто заявив, що Євросоюз повинен припинити фінансувати Україну через високий рівень корупції.

Прем'єр Угорщини заявив, що в Україні викрили "військову мафію, пов'язану з президентом Зеленським". За його словами, "саме у цей хаос" Брюссель хоче "вливати гроші" європейців.

"Те, що не розстріляють на фронті, вкраде військова мафія. Божевілля", — прокоментував Орбан.