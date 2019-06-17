Десятки тисяч лікарів вийшли на страйк в Індії
Лікарі вирішили страйкувати після того, як нещодавно у східному штаті Західний Бенгал родичі пацієнта напали на трьох лікарів, які не змогли врятувати чоловіка від смерті. Рідні померлого звинуватили медиків у недбалості, йдеться у "Громадське" з посиланням на AFP.
Індійська медична асоціація (IMA) заявила, що цей «варварський» напад відображає національну проблему і закликала до проведення загальнонаціонального протесту.
Tens of thousands of Indian doctors go on strike calling for more protection against violence by patients and their families https://t.co/BhAaYpajN4 pic.twitter.com/hYbw7IJQoK— AFP news agency (@AFP) 17 июня 2019 г.
У найбільшій профспілці медиків Індії наполягають, що в лікарнях необхідно збільшити кількість камер спостережень та обмежити доступ відвідувачів, аби лікарі могли відчувати себе більш безпечно.
IMA observes one day strike— All About Belgaum (@allaboutbelgaum) 17 июня 2019 г.
Indian Medical Association (IMA), the medical fraternity has decided to keep the Out Patients Department (OPD) closed for 24 hours from Monday morning against the rising incidents of violence against doctors. pic.twitter.com/mzbdyruk5r
Федеральний міністр охорони здоров’я Харш Вардхан також закликав до захисту лікарів, передає Reuters. Він вважає, що уряд повинен прийняти закон, який би карав за напади на лікарів щонайменше 12-річним ув’язненням.
Indian doctors to widen strike demanding improved safety after attack https://t.co/tqfb3fq7A5 pic.twitter.com/G0kuc9IWhZ— Reuters Top News (@Reuters) 14 июня 2019 г.
У 2017-18 роках Індія витратила на медицину близько 1,4% свого валового внутрішнього продукту на медичні послуги. Це один з найнижчих показників у світі.
Нагадаємо, нещодавно в Індії евакуювали 800 тисяч людей через загрозу руйнівного циклону.
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