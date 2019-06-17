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Десятки тисяч лікарів вийшли на страйк в Індії

В Індії десятки тисяч лікарів розпочали 24-годинний страйк і вимагають від держави посилити їхній захист від нападів пацієнтів та їх родичів
Цей протест може паралізувати сотні державних медичних закладів по всій країні.
Десятки тисяч лікарів вийшли на страйк в Індії Фото: EPA-EFE/PIYAL ADHIKARY

Лікарі вирішили страйкувати після того, як нещодавно у східному штаті Західний Бенгал родичі пацієнта напали на трьох лікарів, які не змогли врятувати чоловіка від смерті. Рідні померлого звинуватили медиків у недбалості, йдеться у "Громадське" з посиланням на AFP.

 

Індійська медична асоціація (IMA) заявила, що цей «варварський» напад відображає національну проблему і закликала до проведення загальнонаціонального протесту. 

 

 

У найбільшій профспілці медиків Індії наполягають, що в лікарнях необхідно збільшити кількість камер спостережень та обмежити доступ відвідувачів, аби лікарі могли відчувати себе більш безпечно.

 

 

Федеральний міністр охорони здоров’я Харш Вардхан також закликав до захисту лікарів, передає Reuters. Він вважає, що уряд повинен прийняти закон, який би карав за напади на лікарів щонайменше 12-річним ув’язненням.

 

У 2017-18 роках Індія витратила на медицину близько 1,4% свого валового внутрішнього продукту на медичні послуги. Це один з найнижчих показників у світі.

Нагадаємо, нещодавно в Індії евакуювали 800 тисяч людей через загрозу руйнівного циклону.

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17 06 2019 15:08
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