Десятки тисяч лікарів вийшли на страйк в Індії

Лікарі вирішили страйкувати після того, як нещодавно у східному штаті Західний Бенгал родичі пацієнта напали на трьох лікарів, які не змогли врятувати чоловіка від смерті. Рідні померлого звинуватили медиків у недбалості, йдеться у "Громадське" з посиланням на AFP.

Tens of thousands of Indian doctors go on strike calling for more protection against violence by patients and their families https://t.co/BhAaYpajN4 pic.twitter.com/hYbw7IJQoK

Індійська медична асоціація (IMA) заявила, що цей «варварський» напад відображає національну проблему і закликала до проведення загальнонаціонального протесту.

IMA observes one day strike

Indian Medical Association (IMA), the medical fraternity has decided to keep the Out Patients Department (OPD) closed for 24 hours from Monday morning against the rising incidents of violence against doctors. pic.twitter.com/mzbdyruk5r