За три дні українці придбали військових облігації в додатку "Дія" на 25 млн гривень

За три дні українці за допомогою застосунку "Дія" купили військових облігацій на 25 млн гривень, найпопулярніші ОВДП – Донецьк та Маріуполь.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Телеграмі.

"Українці придбали військові облігації в Дії на 25 млн гривень Такий результат за 3 дні! Найпопулярніші облігації в Дії – Донецьк та Маріуполь", - ідеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що, купуючи облігації, українці не тільки підтримують державу, а й отримують прибуток. Адже облігації працюють як депозит — спершу ви вкладаєте кошти, а згодом отримуєте їх назад із відсотками.