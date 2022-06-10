НОВИНИЗа три дні українці за допомогою застосунку "Дія" купили військових облігацій на 25 млн гривень, найпопулярніші ОВДП – Донецьк та Маріуполь.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За три дні українці придбали військових облігації в додатку "Дія" на 25 млн гривень
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Телеграмі.
"Українці придбали військові облігації в Дії на 25 млн гривень Такий результат за 3 дні! Найпопулярніші облігації в Дії – Донецьк та Маріуполь", - ідеться в повідомленні.
У міністерстві нагадали, що, купуючи облігації, українці не тільки підтримують державу, а й отримують прибуток. Адже облігації працюють як депозит — спершу ви вкладаєте кошти, а згодом отримуєте їх назад із відсотками.
Нагадаємо, що із 3 жовтня в застосунку "Дія" доступна нова послуга – купівля військових облігацій. Це цінні папери, випущені державою під час повномасштабного вторгнення рф.
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06 10 2022 20:17 МЕДІА
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