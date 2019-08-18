З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"

У мережі з'явилося відео втечі ізраїльтянина Амоса Дова Сільвера від співробітників Служби безпеки України в аеропорту "Бориспіль".

На відео видно, що це сталося під час проходження контролю авіабезпеки. Поки правоохоронці складали речі після перевірки на сканері, Сільвер переклав свій ящик на сусідній столик, і пройшов в зворотному напрямку через сусідню стійку.

Його пропажу виявили лише через хвилину.

Нагадаємо, що екстрадиція мала відбутися ще 15 серпня, але за допомогою трьох співробітників Служби безпеки України ізраїльтянин втік перед посадкою в літак.

Його затримали через день в Умані.

18 серпня ізраїльського наркобарона з другої спроби депортували з України.

Згодом, СБУ відсторонила співробітників, що упустили Сільвера в аеропорту.

Амос Дов Сільвер - активіст руху за легалізацію марихуани. Він був заарештований на території України 12 березня на вимогу ізраїльської поліції. Відомо, що мережа TeleGrass, через яку велася торгівля наркотиками в Ізраїлі та інших країнах, була заснована ним у 2017 році. За даними ізраїльської поліції, за допомогою мережі TeleGrass було продано десятки тонн наркотиків, включаючи марихуану, кокаїн, екстазі, MDMA. Оборот становив сотні мільйонів шекелів.