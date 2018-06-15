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38 країн закликали генсека ООН сприяти звільненню Сенцова

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш може підняти питання звільнення кримського режисера Олега Сенцова під час візиту в РФ 20-21 червня, розповів постійний представник України в ООН Володимир Єльченко
Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутерришу передали лист від 38 країн з проханням надати сприяння в звільненні з ув'язнення в РФ кримського режисера Олега Сенцова.
38 країн закликали генсека ООН сприяти звільненню Сенцова Фото: un.org.ua

За його словами, крім України, звернення підтримали країни Євросоюзу, США, Туреччина, Грузія, Молдова, Австралія, Канада, Ісландія, Ліхтенштейн і Швейцарія.

"Виповнюється рівно місяць, як голодує Сенцов, і, як ми знаємо, в найближчі дні генсек ООН планує відвідати Росію. Розраховуємо, що  Гутерріш підніме це питання", – повідомив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко Укрінформу.

Гутерріш відвідає чемпіонат світу з футболу в РФ 20–21 червня.

Нагадаємо, зараз у Росії та окупованому Криму утримуються 64 українських політв'язні, звільнення яких вимагає Олег Сенцов.

Українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.

У Росії понад 130 діячів науки та культури підписалися під спільним зверненням із закликом відпустити на свободу українського режисера Олега Сенцова.

Також 363 активісти і відомі особи поставили підписи під листом на ім'я канцлерки ФРН Ангели Меркель і міністра закордонних справ Хайко Мааса із закликом взяти участь у вирішенні долі українського режисера Олега Сенцова.

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15 06 2018 08:55
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