38 країн закликали генсека ООН сприяти звільненню Сенцова
За його словами, крім України, звернення підтримали країни Євросоюзу, США, Туреччина, Грузія, Молдова, Австралія, Канада, Ісландія, Ліхтенштейн і Швейцарія.
"Виповнюється рівно місяць, як голодує Сенцов, і, як ми знаємо, в найближчі дні генсек ООН планує відвідати Росію. Розраховуємо, що Гутерріш підніме це питання", – повідомив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко Укрінформу.
Гутерріш відвідає чемпіонат світу з футболу в РФ 20–21 червня.
Нагадаємо, зараз у Росії та окупованому Криму утримуються 64 українських політв'язні, звільнення яких вимагає Олег Сенцов.
Українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.
У Росії понад 130 діячів науки та культури підписалися під спільним зверненням із закликом відпустити на свободу українського режисера Олега Сенцова.
Також 363 активісти і відомі особи поставили підписи під листом на ім'я канцлерки ФРН Ангели Меркель і міністра закордонних справ Хайко Мааса із закликом взяти участь у вирішенні долі українського режисера Олега Сенцова.
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