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Апеляційний суд підтримав рішення про тримання Курченка під вартою

Апеляційну скаргу захисту лишили без задоволення
Апеляційний суд Києва підтримав рішення суду першої інстанції про тримання під вартою олігарха, соратника екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченка.
Апеляційний суд підтримав рішення про тримання Курченка під вартою Сергій Курченко. Рrint screen: 2+2

За даними Державної судової адміністрації України, 18 січня апеляційний суд розглянув скаргу, подану в інтересах Курченка. У ній адвокати просили змінити тримання підозрюваного під вартою на "більш м’який запобіжний захід", повідомляє прес-служба ДСАУ.

За результатами розгляду Апеляційний суд постановив ухвалу Печерського районного суду Києва від 3 січня про заочний арешт власника "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" (CЄПЕК) Сергія Курченко – залишити без змін, а апеляційну скаргу його захисту лишити без задоволення.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для власника Східно-європейської паливно-енергетичної компанії (СЄПЕК) Сергія Курченка.

Раніше, IPress.ua зазначав, що Печерський районний суд Києва не зміг обрати запобіжний захід втікачу-бізнесмену Сергію Курченку, оскільки його захист заявив відвід судді.

28 грудня Апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання і утримання під вартою побіжного бізнесмена часів Януковича Сергія Курченка.

Генпрокуратура України звинуватила підприємця Сергія Курченка в розкраданні 5,6 млрд грн, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку.

Сам Сергій Курченко після Евромайдана виїхав в Росію.

У квітні 2014 р. Курченко був оголошений в міжнародний розшук. У березні 2014 р. Генпрокуратурою було відкрито кримінальне провадження проти посадових осіб держпідприємств, які виробляють зріджений газ: акціонерних товариств "Укргазвидобування", "Чорноморнафтогаз" і "Укрнафта".

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18 01 2017 15:18
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