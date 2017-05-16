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Арештований у Дніпрі тітушка вийшов під заставу

Прокуратура області оскаржуватиме це рішення
Заарештований у Дніпрі підозрюваний в участі у заворушеннях 9 травня вийшов на волю, внісши заставу в 128 тисяч гривень.
Арештований у Дніпрі тітушка вийшов під заставу Фото: скріншот з відео

Суд першої інстанції, обираючи підозрюваному запобіжний захід – два місяці тримання під вартою, передбачив можливість звільнення під грошову заставу. Прокуратура області буде оскаржувати це рішення і готує апеляцію на рішення суду в частині, що стосується можливості звільнення під заставу, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на коментар обласної прокуратури.

У прокуратурі підтвердили, що під грошову заставу був звільнений перший затриманий за події 9 травня – чоловік, якого підозрюють у побитті депутата обласної ради.

15 травня громадський активіст, учасник АТО, що був присутній під час подій 9 травня у Дніпрі, Олег Чистопольцев повідомив, що, за його даними, один із затриманих через події 9 травня вийшов під заставу.

Раніше заступник начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Олег Грозь заявив, що правоохоронці володіють інформацією, що "тітушкам" платили за організацію заворушень у Дніпрі 9 травня по 600 гривень.

Нагадаємо, що  9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема,  від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.

За словами очевидців, після побиття поліцією 21 чоловік звернувся за медичною допомогою, з них 11 мають серйозні тілесні ушкодження. Два ветерана АТО госпіталізовані.

10 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко проінформував про ідентифікацію та затримання 8 тітушок, що напали на учасників АТО у Дніпрі у вівторок, 9 травня, під час заходів, приурочених до Дня перемоги.

Одному з "тітушок", як взяли участь в масовій бійці в Дніпрі 9 травня, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.

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16 05 2017 13:52
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