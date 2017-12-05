Дніпровським "тітушкам" платили за участь у заворушеннях по 600 грн

Заступник начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Олег Грозь заявив, що правоохоронці володіють інформацією, що "тітушкам" платили за організацію заворушень у Дніпрі 9 травня.

"Усі затримані - молоді чоловіки спортивної статури, деякі з них працювали в охоронних структурах міста. Є інформація, що за участь у заході їм платили по 600 гривень. Також серед затриманих є особа, яка фінансувала учасників заворушень", - повідомляє прес-служба МВС.

"Слідство працює над упізнанням всіх учасників сутички, проте головним завданням залишається встановлення організатора провокацій. Правоохоронці звертаються до громадськості, зокрема свідків бійки, повідомляти будь-яку інформацію, яка може допомогти у розслідуванні цих злочинів", - додали в поліції.

Нагадаємо, що 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.