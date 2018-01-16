Бензин і дизпаливо знову подорожчали

Бензин марки А-92 подорожчав до 27,90 грн/л, А-95 - до 28,90 грн/л, А-95+ - до 29,90 грн/л, а дизпальне - до 27,40 грн/л

15-16 січня роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне в мережах автозаправних станцій знову зросли.

Так, мережа Sun Oil підвищила ціни на бензин і дизпаливо на 1 грн/л. Бензин марки А-92 в цій мережі подорожчав до 27,90 грн/л, А-95 - до 28,90 грн/л, А-95+ - до 29,90 грн/л, а дизпальне - до 27,40 грн/л, - повідомляє enkorr з посиланням на дані консалтингової групи "А-95".

На 45 коп/л подорожчали всі види палива в мережі Glusco, на 32 коп/л пальне подорожчало в мережі AMIC.

Крім того, на 10-51 коп/л ціни підвищили KLO, Marshal, "Надія" і "Татнефть-Україна".

Середня вартість бензинів А-92 і А-95 до 16 січня зросла на 7 коп/л - до 28,66 грн/л і 29,41 грн/л відповідно, бензин А-95+ подорожчав на 8 коп/л - до 30,59 грн/л, а дизпальне додало 7 коп/л (27,25 грн/л).

Нагадаємо, що ціни на бензини в Україні за 2017 рік зросли на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн/літр).

Зазначимо, з 1 січня 2018 року в Україні набула чинності вимога Технічного регламенту до автомобільних бензинів і дизельного палива, яка забороняє оборот бензинів і дизпалива стандарту Євро-4.